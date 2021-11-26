Составлен рейтинг самых ненадежных автомобилей

Автомобилисты отмечали модель, год выпуска и подробно рассказывали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться за последний год: какие именно неисправности были выявлены, и сколько им пришлось выложить за ремонт. Изучив данные по всем 178 моделям 30 брендов, эксперты What Car? высчитали индекс надежности каждой и назвали 25 худших.

Лидером антирейтинга стал Nissan X-Trail третьего поколения, индекс надежности которого составил всего 59,7 процента. Почти 40 процентов владельцев рассказывали о проблемах со всеми системами модели за исключением разве что встроенного навигатора. При этом только половину кроссоверов чинили по гарантии, а 24 процентам пришлось выложить более 1500 фунтов стерлингов (около 1800 евро) за ремонт.

Из доступных в России моделей в рейтинге также присутствуют сразу несколько Land Rover. Дизельный Land Rover Discovery (индекс надежности 72,1 процента) ругают за серьезные поломки и высокую стоимость ремонта, Discovery Sport (82,1 процента) – за проблемы с электрикой, Range Rover Evoque (82,6 процента) – за нестойкий к ржавчине кузов.

Nissan также представлен в списке бестселлером Qashqai (86,6 процента) второй генерации. Отмечается, что на дизельные кроссоверы жалуются чаще: нередко выходит из строя аккумулятор и наблюдаются проблемы с кузовом. Для еще одного Nissan – покинувшего Россию Juke поколения YF15 с индексом 83,8 процента – характерны проблемы с мотором, аккумулятором, кузовом и подвеской.

Вошел в рейтинг и Peugeot 2008, причем вновь дизельный. Его индекс составил 85,2 процента, а неисправности встречаются в подвеске, аккумуляторе либо тормозах. В 60 процентах случаев кроссовер приходится оставлять в сервисе более чем на две недели.

Помимо этого, в списке числится актуальный Audi A6 (85,3 процента), владельцы которого сталкиваются со множеством проблем с электрикой и кузовом, а также сбоями навигатора. Всего 73,5 процента надежности заработал Porsche 718 Cayman из-за износа кузова, неисправностей подвески и коробки передач, ремонт которых не только стоит дорого, но и занимает много времени.