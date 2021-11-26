В Эстонии будет проводиться мониторинг наркотиков в сточных водах

«Криминальная политика должна опираться на данные и анализ, - сказала заведующая службой анализов Министерства юстиции Мари-Лийз Сёэт. - Анализ сточных вод для мониторинга наркотических веществ — это многообещающий и развивающийся метод и на международном уровне, объединяющий ученых разных областей и политиков».

«Из сфер исследовательской деятельности охвачены криминология, химия и эпидемиология. С их помощью мы узнаем о привычках потребления наркотиков и изменениях в них, что позволит государству лучше планировать превенционную и криминальную политику. Тем самым и местные самоуправления будут лучше знать, что происходит в их регионе», - сказала Сёэт.

Пробы сточных вод планируется брать в Таллинне, Кохтла-Ярве, Пярну, Вильянди и Выру. Первые пробы возьмут в середине января, результат анализов поступит в феврале. В дальнейшем мониторинг будет проводиться раз в квартал.

Сточные воды будут анализировать на содержание амфетамина, метамфетамина, MDMA, кокаина и метадона, а дважды в год — на содержание конопли.

«Пробы сточных вод — это важное дополнение к информации о конфискации наркотиков и токсикологическим анализам полиции и налогово-таможенного департамента. Все три элемента позволят создать целостную картину, а это снизит вероятность ошибок при интерпретации результатов», - сказала заведующая отделом химии EKEI Айме Рийкоя.