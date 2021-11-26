Витрины улицы Виру вновь оживут

«Окна одной из центральных улиц Старого города на четыре вечера превратятся в концертные площадки, каждая из которых засверкает ровно на 20 минут, чтобы прохожие могли насладиться согревающей душу музыкой. Окна будут зажигаться одно за другим, чтобы у тепло одетых горожан была возможность послушать несколько концертов, которые в общей сложности продлятся более часа», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Мини-концерты на улице Виру пройдут с 27 ноября по 18 декабря каждую субботу с началом в 16.00. Водить публику по улице будет конферансье. Музыканты будут находиться в витринах внутри зданий, а слушатели на улице.

Концертную программу от классики и джаза до поп-музыки составил Сийм Аймла в сотрудничестве с музыкальной школой им. Георга Отса. Каждую субботу будет выступать ансамбль музыкальной школы им. Георга Отса и два дуэта. Четвертый выступающий будет всегда разным: 27 ноября это трио Элерин Тийт, 4 декабря - квартет Хелин-Мари Ардер, 11 декабря - квартет Марви Валласте, 18 декабря - ансамбль Неле-Лийс Вайксоо.