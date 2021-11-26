На Ратушной площади будет зажжена первая свеча Адвента
Мэр столицы Михаил Кылварт и пробст Таллинна Яан Таммсалу в воскресенье, 28 ноября, в 14:00 зажгут первую свечу Адвента на главной ели города, установленной на Ратушной площади.
Мэр столицы Михаил Кылварт и пробст Таллинна Яан Таммсалу в воскресенье, 28 ноября, в 14:00 зажгут первую свечу Адвента на главной ели города, установленной на Ратушной площади.
«Несмотря на то, что в мире много нестабильности и тревоги, при зажжении первой свечи Адвента в это воскресенье стоит думать о понимании, мире, благодарности и начале светлой праздничной поры, - сказал Михаил Кылварт. – В нынешнее время очень важно, чтобы люди были внимательны в отношении окружающих и дарили друг другу тепло и положительный настрой. В предрождественский период нужно делать все возможное, чтобы было меньше противостояния и негативных эмоций. Приглашаю горожан и гостей столицы прогуляться во время Адвента по Старому городу, и проникнуться сказочной атмосферой ожидания Рождества. Но и тогда следует соблюдать меры предосторожности, чтобы каждый мог встретить Рождество в кругу семьи – спокойно и безопасно».
На традиционном торжественном мероприятии по случаю зажжения первой свечи Адвента выступят хоры Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви: камерный хор Домского собора Laudate Dominum, концертный хор прихода Каарли – Камерный хор Canorus, камерный хор прихода Святого Духа, камерный хор прихода Пеэтели, камерный хор Виймсиского прихода, смешанный хор прихода Яани, камерный хор прихода Яани, камерный хор Activa и Таллиннский камерный хор под управлением Вельо Рейера, Пяртеля Тоомпере и Эве Падар. Церемонию проведет Прийт Вольмер.
Рождественская ель была доставлена на Ратушную площадь 18 ноября из волости Куусалу. Сегодня в 17:00 откроется рождественский рынок, а на праздничной ели зажгутся огни.