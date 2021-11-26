В воскресенье на Ратушной площади будет зажжена первая свеча Адвента

«Несмотря на то, что в мире много нестабильности и тревоги, при зажжении первой свечи Адвента в это воскресенье стоит думать о понимании, мире, благодарности и начале светлой праздничной поры, - сказал Михаил Кылварт. – В нынешнее время очень важно, чтобы люди были внимательны в отношении окружающих и дарили друг другу тепло и положительный настрой. В предрождественский период нужно делать все возможное, чтобы было меньше противостояния и негативных эмоций. Приглашаю горожан и гостей столицы прогуляться во время Адвента по Старому городу, и проникнуться сказочной атмосферой ожидания Рождества. Но и тогда следует соблюдать меры предосторожности, чтобы каждый мог встретить Рождество в кругу семьи – спокойно и безопасно».