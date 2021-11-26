Израиль из-за нового штамма COVID-19 оказался на грани чрезвычайной ситуации

"Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации, и я прошу всех быть полностью готовым и работать неустанно", - приводит издание The Jerusalem Post слова премьера.

Он напомнил, что несколько недель назад Израиль проводил учения "Omega", в ходе которых проверялась готовность органов власти отразить новую массовую вспышку COVID-19. Однако, по словам премьера, тогда подобный сценарий представлялся "несколько далеким".

Премьер подчеркнул, что новый штамм вируса является крайне заразным, и что Израиль контактирует с ЮАР по поводу этой угрозы. Он добавил, что всей полноты информации пока нет, однако в ближайшие дни Израиль должен получить данные о том, преодолевает ли штамм иммунную защиту, насколько он летален, как влияет на детей.

Вариант B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

Всего в Израиле зафиксирован один случай штамма B.1.1.529, еще двое путешественников подозреваются в заражении этим штаммом, однако их анализы находятся в процессе обработки. The Jerusalem Post подчеркивает, что все трое были вакцинированы, и власти в данный момент перепроверяют этот факт.