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Звания "Гражданин года" удостоена Ирья Лутсар

В честь празднуемого сегодня Дня гражданина министр внутренних дел Кристьян Яани наградил званием "Гражданина года" члена Научного совета, профессора Ирью Лутсар.

Награды в честь Дня гражданина получили 15 активных граждан из разных уголков Эстонии.

Звание "Гражданина года" присуждается в этом году в 19-й раз. Объявляя гражданина года, Яани отметил, что Лутсар - лицо не только этого года, но и последних двух лет.

Тот, кто подавал кандидатуру Лутсар на это звание, подчеркнул, что профессор внесла неоценимый вклад в повышение гражданской осведомленности и социальной сплоченности. «Как профессор Института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета, она почти два года возглавляла консультирующий правительство Научный совет и была ученым в области борьбы с коронавирусом, она поддерживала диалог в обществе, полагаясь на научное мировоззрение и внушая оптимизм, что мы сможем справиться с этой пандемией», - сказал Яани.

Люди, отмеченные наградами «Дня гражданина 2021 года», совершенно особым образом выполняли свои обязанности в обществе, их двигало внутреннее желание сделать что-то лучше в своем сообществе. «Прежде всего, вы преданные и заботливые люди. Это делает вас великими гражданами», - сказал министр.

Знаки отличия "Дня гражданина" вручались в этом году в 24-й раз. В этом году в комиссию поступило 31 предложение о присуждении знака отличия.

Звание и знак отличия можно получить только один раз.

Знак отличия получили:

1. Мерле Мёльдер – член правления SA Põltsamaa Tervis 

2. Ыйе Роговская – член правления Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing

3. Маарика Приске – директор детсада Pääsupesa в Силламяэ, отвечает за программу языкового погружения

4. Вальдо Прауст – специалист по безопасности данных и основатель Эстонского музея велосипеда

5. Маргус Вайн – сельский староста деревни Каутяла-Патика

6. Прийт Сейре – организатор благотворительного мероприятия „Jõuluvana Preedik“ 

7. Майре Крууз – старейшина Кодутютред по Ляэнескому округу и председатель Найскодукайтсе Хаапсалуского отделения Ляэнеского округа

8. Юри Трей – глава MTÜ Eesti Vabaduse Eest

9. Анне Кальф – глава сельского передвижения в Рапламаа

10. Свен Салуметс – глава инициативы "Заметь медика!"

11. Юлле Вялимяэ – член правления MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing

12. Ингрит Кала – хранитель традиций сетуского ремесла

13. Алари Раммо – защитник интересов Союза свободных объединений

14. Рийна Тамм – член правления SA Hiiumaa Haigla

15. Хелья Кирбер – директор э-школы для проживающей за границей детей Üleilmakool

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