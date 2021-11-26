Звания "Гражданин года" удостоена Ирья Лутсар
В честь празднуемого сегодня Дня гражданина министр внутренних дел Кристьян Яани наградил званием "Гражданина года" члена Научного совета, профессора Ирью Лутсар.
В честь празднуемого сегодня Дня гражданина министр внутренних дел Кристьян Яани наградил званием "Гражданина года" члена Научного совета, профессора Ирью Лутсар.
Награды в честь Дня гражданина получили 15 активных граждан из разных уголков Эстонии.
Звание "Гражданина года" присуждается в этом году в 19-й раз. Объявляя гражданина года, Яани отметил, что Лутсар - лицо не только этого года, но и последних двух лет.
Тот, кто подавал кандидатуру Лутсар на это звание, подчеркнул, что профессор внесла неоценимый вклад в повышение гражданской осведомленности и социальной сплоченности. «Как профессор Института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета, она почти два года возглавляла консультирующий правительство Научный совет и была ученым в области борьбы с коронавирусом, она поддерживала диалог в обществе, полагаясь на научное мировоззрение и внушая оптимизм, что мы сможем справиться с этой пандемией», - сказал Яани.
Люди, отмеченные наградами «Дня гражданина 2021 года», совершенно особым образом выполняли свои обязанности в обществе, их двигало внутреннее желание сделать что-то лучше в своем сообществе. «Прежде всего, вы преданные и заботливые люди. Это делает вас великими гражданами», - сказал министр.
Знаки отличия "Дня гражданина" вручались в этом году в 24-й раз. В этом году в комиссию поступило 31 предложение о присуждении знака отличия.
Звание и знак отличия можно получить только один раз.
Знак отличия получили:
1. Мерле Мёльдер – член правления SA Põltsamaa Tervis
2. Ыйе Роговская – член правления Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing
3. Маарика Приске – директор детсада Pääsupesa в Силламяэ, отвечает за программу языкового погружения
4. Вальдо Прауст – специалист по безопасности данных и основатель Эстонского музея велосипеда
5. Маргус Вайн – сельский староста деревни Каутяла-Патика
6. Прийт Сейре – организатор благотворительного мероприятия „Jõuluvana Preedik“
7. Майре Крууз – старейшина Кодутютред по Ляэнескому округу и председатель Найскодукайтсе Хаапсалуского отделения Ляэнеского округа
8. Юри Трей – глава MTÜ Eesti Vabaduse Eest
9. Анне Кальф – глава сельского передвижения в Рапламаа
10. Свен Салуметс – глава инициативы "Заметь медика!"
11. Юлле Вялимяэ – член правления MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing
12. Ингрит Кала – хранитель традиций сетуского ремесла
13. Алари Раммо – защитник интересов Союза свободных объединений
14. Рийна Тамм – член правления SA Hiiumaa Haigla
15. Хелья Кирбер – директор э-школы для проживающей за границей детей Üleilmakool