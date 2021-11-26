Звания "Гражданин года" удостоена Ирья Лутсар

Награды в честь Дня гражданина получили 15 активных граждан из разных уголков Эстонии.

Звание "Гражданина года" присуждается в этом году в 19-й раз. Объявляя гражданина года, Яани отметил, что Лутсар - лицо не только этого года, но и последних двух лет.

Тот, кто подавал кандидатуру Лутсар на это звание, подчеркнул, что профессор внесла неоценимый вклад в повышение гражданской осведомленности и социальной сплоченности. «Как профессор Института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета, она почти два года возглавляла консультирующий правительство Научный совет и была ученым в области борьбы с коронавирусом, она поддерживала диалог в обществе, полагаясь на научное мировоззрение и внушая оптимизм, что мы сможем справиться с этой пандемией», - сказал Яани.

Люди, отмеченные наградами «Дня гражданина 2021 года», совершенно особым образом выполняли свои обязанности в обществе, их двигало внутреннее желание сделать что-то лучше в своем сообществе. «Прежде всего, вы преданные и заботливые люди. Это делает вас великими гражданами», - сказал министр.

Знаки отличия "Дня гражданина" вручались в этом году в 24-й раз. В этом году в комиссию поступило 31 предложение о присуждении знака отличия.

Звание и знак отличия можно получить только один раз.