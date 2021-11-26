Картина дня: коронарейды, Рождественская ярмарка и тайная сделка Swedbank

Маска на подбородке и скандал на кассе: как проходят рейды полиции и Департамента здоровья

Завершено производство в отношении шашлычной Artur в Вийтна, начато производство в отношении батутного центра Salto, составляются протоколы в связи с административными нарушениями — во время рейдов сотрудники Департамента здоровья и полиции идут в торговые центры и места общепита не себя показать, а следить за соблюдением ограничений и при необходимости выписывать предписания. Читать далее...

Фото 〉 В Таллинне открылась Рождественская ярмарка

Традиционно Рождественская ярмарка расположилась в самом центре города – на Ратушной площади. Атмосфера Рождества витает во всем Старом городе: засверкала праздничная иллюминация. Больше 250 маленьких елочек с сияющими гирляндами расположились на улочках Таллинна. Еще чуть-чуть – и зажгутся огни рождественской ели. Читать далее...

Swedbank предложил обманутым клиентам тайную сделку

Шесть лет программа Kuuuurija занималась расследованием истории, которая теперь, похоже, подходит к концу. В свое время эстонские инвесторы вложили более 8 миллионов евро в земли в Румынии, а затем выяснилось, что никакой ценной недвижимости там и в помине не было, а деньги были инвестированы в свалки. Теперь же Swedbank предложил обманутым клиентам сделку. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались восемь человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6052 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 636. Скончались восемь человек. Читать далее...

Департамент обнаружил на полках магазинов не соответствующие требованиям товары: их можно вернуть

Департамент сельского хозяйства и продовольствия проверил содержание уксусной кислоты в уксусах, продаваемых в Эстонии. В пяти случаях выяснилось, что уксус менее концентрированный, чем обещано, и теперь производитель должен отозвать несоответствующие товары с рынка. Читать далее...

Средняя зарплата в Эстонии выросла до 1553 евро

По данным Департамента статистики, в третьем квартале средняя месячная брутто-зарплата составила 1553 евро, что на 7,8% больше, чем в это же время год назад. Самые высокие зарплаты были в Харьюском и Тартуском уездах, в сферах информации и связи, финансовой и страховой деятельности и в энергетике. Читать далее...

Объем коронавируса в сточных водах значительно варьируется от региона к региону

Результаты исследования сточных вод, проведенного на этой неделе Тартуским университетом, показывают, что, хотя общая вирусная ситуация остается довольно стабильной, можно заметить различия по регионам. Южная Эстония по-прежнему отличается регионом с большим количеством вируса в сточных водах, но на этот раз в пробах Хийумаа и Сааремаа вируса не обнаружено. Читать далее...

Зеленский заявил о подготовке госпереворота с участием РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о подготовке государственного переворота с участием России. Переворот запланирован на 1-2 декабря, указал он в пятницу, 26 ноября, в Киеве, где проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Читать далее...

Лукашенко: США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну