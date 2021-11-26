Картина дня: норовирус в детсаду, коронарейды, Рождественский рынок и Черная пятница

Маска на подбородке и скандал на кассе: как проходят рейды полиции и Департамента здоровья

Завершено производство в отношении шашлычной Artur в Вийтна, начато производство в отношении батутного центра Salto, составляются протоколы в связи с административными нарушениями — во время рейдов сотрудники Департамента здоровья и полиции идут в торговые центры и места общепита не себя показать, а следить за соблюдением ограничений и при необходимости выписывать предписания. Читать далее...

Департамент здоровья закрыл детский сад из-за вспышки норовируса

На этой неделе в детском саду «Викеркааре» в Аудру произошла масштабная вспышка норовируса. Зараженные дети и персонал должны получить разрешение своего семейного врача перед возвращением в детский сад. Читать далее...

В последнюю минуту: потепление после снега провоцирует отложить замену шин

При первых минусовых градусах и снегопаде автомобилисты ежегодно штурмуют шиномонтажные мастерские, но потребность в зимних шинах быстро исчезает, как только тает снег. Читать далее...

Конец эпохи: легендарный паб закрывается

«Последние вечеринки Zavood состоятся в эти выходные. Приходите попрощаться сегодня и завтра с 19:00!» - написал на своей странице в Facebook владелец самого знакомого в ночной жизни Тарту увеселительного заведения Zavood Марио Пиццоланте. Читать далее...

Департамент здоровья: поставки некоторых важных лекарств задерживаются

Департамент лекарственных средств сообщил о трудностях с поставкой нескольких лекарств, некоторые из которых не могут быть заменены другим лекарством с аналогичным действием. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Черная пятница: скидки есть, но не очень большие

День шопинга, известный как "Черная пятница", отмечают и в торговых центрах Эстонии. Скидки, в основном, небольшие - в среднем от 25 до 30 процентов. Читать далее...

Обладательницу ковид-сертификата все равно не пустили в кино

В прошлое воскресенье приехавшая из Вырумаа в Тарту в кино Марет забыла ИД-карту дома. Билет в кино был, сертификат о завершении курса вакцинации был на телефоне, но без ИД-карты в кино не пускали. Не помогло и то, что она показала для установления своей личности свою фотографию и данные на портале eesti.ee. Читать далее...

Фото 〉 В Таллинне открылась Рождественская ярмарка

Традиционно Рождественская ярмарка расположилась в самом центре города – на Ратушной площади. Атмосфера Рождества витает во всем Старом городе: засверкала праздничная иллюминация. Больше 250 маленьких елочек с сияющими гирляндами расположились на улочках Таллинна. Еще чуть-чуть – и зажгутся огни рождественской ели. Читать далее...

Swedbank предложил обманутым клиентам тайную сделку