Картина дня: норовирус в детсаду, коронарейды, Рождественский рынок и Черная пятница
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 ноября.
Завершено производство в отношении шашлычной Artur в Вийтна, начато производство в отношении батутного центра Salto, составляются протоколы в связи с административными нарушениями — во время рейдов сотрудники Департамента здоровья и полиции идут в торговые центры и места общепита не себя показать, а следить за соблюдением ограничений и при необходимости выписывать предписания. Читать далее...
На этой неделе в детском саду «Викеркааре» в Аудру произошла масштабная вспышка норовируса. Зараженные дети и персонал должны получить разрешение своего семейного врача перед возвращением в детский сад. Читать далее...
При первых минусовых градусах и снегопаде автомобилисты ежегодно штурмуют шиномонтажные мастерские, но потребность в зимних шинах быстро исчезает, как только тает снег. Читать далее...
«Последние вечеринки Zavood состоятся в эти выходные. Приходите попрощаться сегодня и завтра с 19:00!» - написал на своей странице в Facebook владелец самого знакомого в ночной жизни Тарту увеселительного заведения Zavood Марио Пиццоланте. Читать далее...
Департамент лекарственных средств сообщил о трудностях с поставкой нескольких лекарств, некоторые из которых не могут быть заменены другим лекарством с аналогичным действием. Читать далее...
День шопинга, известный как "Черная пятница", отмечают и в торговых центрах Эстонии. Скидки, в основном, небольшие - в среднем от 25 до 30 процентов. Читать далее...
В прошлое воскресенье приехавшая из Вырумаа в Тарту в кино Марет забыла ИД-карту дома. Билет в кино был, сертификат о завершении курса вакцинации был на телефоне, но без ИД-карты в кино не пускали. Не помогло и то, что она показала для установления своей личности свою фотографию и данные на портале eesti.ee. Читать далее...
Традиционно Рождественская ярмарка расположилась в самом центре города – на Ратушной площади. Атмосфера Рождества витает во всем Старом городе: засверкала праздничная иллюминация. Больше 250 маленьких елочек с сияющими гирляндами расположились на улочках Таллинна. Еще чуть-чуть – и зажгутся огни рождественской ели. Читать далее...
Шесть лет программа Kuuuurija занималась расследованием истории, которая теперь, похоже, подходит к концу. В свое время эстонские инвесторы вложили более 8 миллионов евро в земли в Румынии, а затем выяснилось, что никакой ценной недвижимости там и в помине не было, а деньги были инвестированы в свалки. Теперь же Swedbank предложил обманутым клиентам сделку. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6052 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 636. Скончались восемь человек. Читать далее...
Департамент сельского хозяйства и продовольствия проверил содержание уксусной кислоты в уксусах, продаваемых в Эстонии. В пяти случаях выяснилось, что уксус менее концентрированный, чем обещано, и теперь производитель должен отозвать несоответствующие товары с рынка. Читать далее...
В Пыхья-Таллинне в квартире на улице Карьямаа 52-летняя пьяная женщина во время конфликта напала на своего 48-летнего знакомого, который скончался на месте от полученных травм. Полиция задержала нападавшую. Читать далее...
По данным Департамента статистики, в третьем квартале средняя месячная брутто-зарплата составила 1553 евро, что на 7,8% больше, чем в это же время год назад. Самые высокие зарплаты были в Харьюском и Тартуском уездах, в сферах информации и связи, финансовой и страховой деятельности и в энергетике. Читать далее...
Результаты исследования сточных вод, проведенного на этой неделе Тартуским университетом, показывают, что, хотя общая вирусная ситуация остается довольно стабильной, можно заметить различия по регионам. Южная Эстония по-прежнему отличается регионом с большим количеством вируса в сточных водах, но на этот раз в пробах Хийумаа и Сааремаа вируса не обнаружено. Читать далее...
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о подготовке государственного переворота с участием России. Переворот запланирован на 1-2 декабря, указал он в пятницу, 26 ноября, в Киеве, где проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Читать далее...
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну, а в качестве повода используется миграционный кризис. Читать далее...