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Цены на электричество снова приблизились к рекордным значениям

Многие освоили навык, как экономить на электричестве, отслеживая биржевые цены. ФОТО: Sander Ilvest

Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на ближайшую субботу выросли на шесть процентов до 175,08 евро за мегаватт-час.

Более высокий тариф фиксировался всего один раз, когда 7 октября этого года электричество на бирже дорожало до 178,4 евро за мегаватт-час, передает rus.err.ee.

Этой осенью цены на электроэнергию уже неоднократно обновляли рекордные значения.

До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час.

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