Цены на электричество снова приблизились к рекордным значениям
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на ближайшую субботу выросли на шесть процентов до 175,08 евро за мегаватт-час.
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на ближайшую субботу выросли на шесть процентов до 175,08 евро за мегаватт-час.
Более высокий тариф фиксировался всего один раз, когда 7 октября этого года электричество на бирже дорожало до 178,4 евро за мегаватт-час, передает rus.err.ee.
Этой осенью цены на электроэнергию уже неоднократно обновляли рекордные значения.
До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час.