Директора школ будут отвечать за ассортимент школьных буфетов

Новый проект Закона о здоровье населения, который готовился почти десять лет, направлен в Рийгикогу на первое чтение. «У директоров появятся новые требования и ограничения, они должны принимать во внимание уже существующую государственную инструкцию. Школьный попечительский совет также может высказать свое предварительное мнение. Говоря более абстрактно, администрация школы может обеспечить пропаганду здорового питания в школе», - прокомментировал министр здоровья и труда Танель Кийк.