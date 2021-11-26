Директора школ будут отвечать за ассортимент школьных буфетов
Планируемый Закон о здоровье населения возлагает на директоров школ ответственность за то, чтобы детям не предлагали нездоровую пищу в школьных буфетах, пишет Rus.ERR.
Планируемый Закон о здоровье населения возлагает на директоров школ ответственность за то, чтобы детям не предлагали нездоровую пищу в школьных буфетах, пишет Rus.ERR.
Новый проект Закона о здоровье населения, который готовился почти десять лет, направлен в Рийгикогу на первое чтение. «У директоров появятся новые требования и ограничения, они должны принимать во внимание уже существующую государственную инструкцию. Школьный попечительский совет также может высказать свое предварительное мнение. Говоря более абстрактно, администрация школы может обеспечить пропаганду здорового питания в школе», - прокомментировал министр здоровья и труда Танель Кийк.
Таким образом, выпечка, фри-картофель, лимонад в школьных буфетах должны остаться в прошлом, их заменят каши, бутерброды, вареные яйца, кефир, кама, орехи и фрукты.