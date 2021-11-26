Департамент здоровья: поставки некоторых важных лекарств задерживаются

Держатель разрешения на продажу лекарства Ferrum Lek 10 mg/ml Sandoz Pharmaceuticals d.d. подтвердил задержку поставки сиропа в Эстонию. Ожидается, что поставки не будет до начала декабря. Ferrum Lek - это железосодержащее лекарство, используемое для лечения железодефицитной анемии. Другие лекарства с таким же содержанием действующего вещества и лекарственной формой не продаются в Эстонии, пациенты должны связаться со своим врачом, чтобы продолжить лечение.

Та же фирма испытывает сложности с поставкой таблеток Terbinafine Sandoz 250 mg, предназначенных для лечения грибковых заболеваний. Сложности сохранятся предположительно до конца декабря. В аптеках доступны альтернативы, содержащие то же активное вещество.

Представитель GlaxoSmithKline Dungarvan Limited сообщил о сложностях с поставкой порошка для перорального раствора Theraflu NT 1000 mg + 4 mg + 60 mg + 30 mg, которые предположительно сохранятся до конца декабря. Доступен ряд альтернатив с теми же показаниями, чтоб сделать выбор, пациенты должны посоветоваться с врачом.

Представитель Bausch Health Ireland Limited сообщил о сложностях с поставкой глазных капель Yellox 0,9 mg/ml, которые предположительно прекратятся в феврале 2022 года. В Эстонии не продаются другие лекарства с тем же содержанием активного вещества, чтобы продолжить лечение, пациентам нужно связаться с врачом.

Представитель Gedeon Richter Plc. сообщил о сложностях с поставкой таблеток Prednisolon-Richter 5 mg, которые предположительно сохранятся до конца января 2022 года. Лекарство еще доступно в аптеках. Другие пероральные таблетки с тем же содержанием активного вещества в Эстонии не продаются. Департамент, общество врачей-специалистов и оптовые продавцы лекарства ищут способы в период сложностей с поставками в порядке исключения обеспечить доступность не обладающих лицензией лекарств с тем же содержанием активного вещества и в той же форме.