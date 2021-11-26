Невероятно, но факт: как за пару дней сделать ремонт в туалете

И в эстонском, и в английском вариантах статей речь идет о ремонте в ванной комнате, но поскольку ни фото, ни текст ничего не говорят о том, что произошло с ванной или с душевой, да и на фотографиях только унитаз и рукомойник, думается, что речь все-таки идет о ремонте туалетной комнаты, в которой расположены унитаз и раковина.Тем более, что говорится конкретно о первом этаже. Ванная, вероятно, находится на втором. Тем не менее история поучительная. Поэтому продолжим.

Итак, в доме Дэбни санузел первого этажа не ремонтировался десять лет. Он выдержан в индустриальном стиле, что подразумевает серые стены и металлические детали. Уставшая от строгости интерьера Дэбни решила прибавить красок.

Стены оклеили обоями с цветочным рисунком и нисколько об этом не пожалели: получилось весело, ярко и жизнеутверждающе. Даже странно, как хозяева дома могли десять лет жить в сером цвете? На поклейку обоев у Дэбни ушло шесть часов.

Затем приступили к раковине. Она была из нержавеющей стали, но очень неудобной формы, к тому же из высоко установленного смесителя вода разбрызгивалась по сторонам, оставляя некрасивые пятна. Да и кран приходилось долго крутить, пока не пойдет горячая вода. Установка новой раковины и крана заняла три часа.

Пришлось заменить и светильники, так как старые, в том же индустриальном стиле, совсем не подходили к новому интерьеру. На замену электрооборудования ушло полтора часа.

Последние и самые непродолжительные по времени действия: замена коврика, картины, полотенец и других подобных мелочей.