Лицо недели ⟩ Борис Тух: а звездный знак его – Стрелец
На этой неделе отметил свое 75-летие известный журналист, писатель, переводчик, кино- и театральный критик и наш постоянный автор Борис Тух. Он написал много – и о нем писали немало, а многое еще предстоит. Он брал интервью – и у него берут интервью, и это тоже будет продолжаться. Но вряд ли кто-то рассматривал личность (а в нашем случае – и Лицо недели) новорожденного в астрологическом аспекте. А мы попробуем: он далеко, он не узнает (в смысле, что он близко, но обещал простить). И в любом случае поймет аллюзию в заголовке.