Лицо недели ⟩ Борис Тух: а звездный знак его – Стрелец

День рождения Бориса Туха, 23 ноября, знаменует собой окончательное вступление в права зодиакального знака Стрельца: потому что 22-е – это еще спорно, а вот 23-е – окончательная победа гибрида человека и лошади над паукообразной и членистоногой, но как утверждает Википедия, очень занятной зверушкой. А завершает период своего владычества Стрелец с помпой: днем зимнего солнцестояния. Вот она, самая длинная ночь в году, и тут же, после нее – череда веселых и нарядных праздников, утренний, а не дневной рассвет в окнах и уже рукой подать до весны.

Как известно даже малым детям, Стрелец – подопечный планеты Юпитер. Изображается в виде кентавра, готовящегося выпустить стрелу. И уж кто-кто, а он не ошибется: Стрелец абсолютно точно знает, куда ему направить вектор активности и какую добычу подстрелить. В Стрельце выражены энергичность и целеустремленность, обычно у него несколько специальностей и широкая сфера интересов. Юпитер привлекает его внимание ко многим профессиям, – врача, юриста, священника, музыканта, финансиста и нотариуса – но ни одна из перечисленных юного Борю Туха почему-то не заинтересовала.

Зато, хвала тому же Юпитеру, виновник торжества этой недели стал филологом, а затем –переводчиком и литератором во всех возможных ипостасях, и всем нам повезло, потому что Туха-финансиста или Туха-нотариуса, без сомнения, тоже можно было бы рассматривать как крайне любопытное явление, но наша с вами жизнь была бы куда менее насыщенной, особенно – культурой.

Стрелец – знак огня, мужской и положительный, то есть движущийся по часовой стрелке: вперед и в вечность, а не по кругу или невесть зачем куда-то там. И в этом контексте некоторым могла бы показаться удивительной тяга новорожденного к истории, но в нее он только временно погружается, как морж в прорубь, и исключительно с целью что-нибудь добыть. А потом раз – и выныривает, сжимая в руке очередной трофей. И, опять же в соответствии со знаком зодиака, получает удовольствие не только от трофеев, но и от процесса их получения, что делает насыщенной и его жизнь, и жизнь окружающих.

Стрельцу даровано чутье, которое позволяет ему видеть возможности, упущенные другими. Он обладает задатками лидера, энергичен и стремится изменить мир. Почти всегда добивается успеха хотя бы в одном из многочисленных видов своей деятельности, стремится к высокой оценке своих достижений близкими людьми. В этом плане Тух явно превзошел Стрельца стреднестатистического: достижения его высоко оценены и людьми далекими, в том числе – и из далеких стран.

А гороскоп тем временем продолжает: интерес к философии и внимание к общечеловеческим ценностям часто делает Стрельца духовным гуру и университетским преподавателем. Последнее в биографии Бориса тоже было, но важно и то, что есть сейчас: в минувший четверг в концерне Postimees состоялась встреча Бориса Туха с участниками Интенсивного курса кинокритики для русскоязычной молодежи из стран Балтии и Северной Европы – и надо было видеть, с каким интересом они его слушали. Такое внимание не изобразишь, и в этом вам клянется автор, который в выражениях лиц представителей юного поколения разбирается неплохо. А суметь заинтересовать нынешнюю молодежь – надо иметь особенный талант.

Формат рубрики не подразумевает интервью, но один вопрос Борису я всё же задала: уже девять книг написано, а какая – самая любимая? «Каждая моя книга – это я сам в разное время, поэтому всегда самая любимая – последняя. Сейчас это "Встречи. Диалоги. Портреты"». Ну опять же по гороскопу! Стрельцы в любви – они такие.