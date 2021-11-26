Прокуроры нашли множество нарушений при проверке 25 кузбасских шахт

Обнаружились проблемы в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованными путями эвакуации, неисправностью электропроводки, отсутствием инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, нарушениями режима труда и отдыха, а также с необеспеченностью сотрудников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

В Генпрокуратуре добавили, что с начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено четыре представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

"До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - заявили в надзорном ведомстве.