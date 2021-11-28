Эстоноязычный тиктокер Дарья Пастак: я боюсь потерять свой рязанский акцент

Дарья Пастак приехала в Эстонию с Украины, но свой TikTok она ведет на эстонском языке, на котором говорит с сильным «рязанским» акцентом. Дарья считает, что в этом и есть изюминка ее блога, который становится все более популярным.

«Мало того, что я не стесняюсь своего акцента, вот этого рязанского, матерового. Я даже, наоборот, боюсь как бы я его не потеряла, потому что тиктоки я записываю довольно часто. Фишка TikTok в том, что нужно часто записывать видео. Там не получится так, что один раз в неделю снял и все, там нужно часто. Я довольно часто говорю со своей аудиторией, говорю с ней на эстонском языке. И это такая классная языковая практика», - утверждает Дарья Пастак.