Эстоноязычный тиктокер Дарья Пастак: я боюсь потерять свой рязанский акцент
В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 29 ноября, участники программы будут обсуждать социальные сети и поведение в них.
В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 29 ноября, участники программы будут обсуждать социальные сети и поведение в них.
Дарья Пастак приехала в Эстонию с Украины, но свой TikTok она ведет на эстонском языке, на котором говорит с сильным «рязанским» акцентом. Дарья считает, что в этом и есть изюминка ее блога, который становится все более популярным.
«Мало того, что я не стесняюсь своего акцента, вот этого рязанского, матерового. Я даже, наоборот, боюсь как бы я его не потеряла, потому что тиктоки я записываю довольно часто. Фишка TikTok в том, что нужно часто записывать видео. Там не получится так, что один раз в неделю снял и все, там нужно часто. Я довольно часто говорю со своей аудиторией, говорю с ней на эстонском языке. И это такая классная языковая практика», - утверждает Дарья Пастак.
«Что касается акцента, он яркий, он действительно привлекает внимание. Эстонская аудитория часто хвалит, мне это безусловно очень приятно. Они говорят: wow, lahe aktsent, super. Nii tore!» - поделилась блогер.
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием «Соцсети» в понедельник, 29 ноября, в 20:25 на телеканале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.