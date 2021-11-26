При задержании нарушителей границы в Сетомаа пострадала служебная собака
В ходе задержания двух подозрительных лиц на границе в Сетомаа пострадала служебная собака погранохраны Эстонии.
В ходе задержания двух подозрительных лиц на границе в Сетомаа пострадала служебная собака погранохраны Эстонии.
Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня, когда в приграничной полосе в Сетомаа были замечены два вызвавших подозрения пограничников человека. Они были задержаны пограничниками с кордона Саатсе, отреагировавшими на инцидент со служебной собакой Вико. Один из задержанных оказался гражданином Эквадора, а второй - Германии.
Однако в ходе задержания Вико порезал лапы на недавно установленном заграждении из режуще-колючей ленты. Собаке оказали помощь в ветеринарной клинике. Ожидается, что она полностью поправится, сообщил портал новостей вещания.
На этой неделе был завершен монтаж временных заграждений на границе, который продолжался в течение пяти дней. В общей сложности было установлено 36,7 км заграждений из колючей ленты на десяти участках границы в местах ее наиболее вероятного незаконного пересечения.
По словам командира кордона Арви Суви, установление временного заграждения из колючей ленты не позволяет полностью исключить травмы для животных, но оно дает пограничникам необходимое время для реагирования на попытки незаконно перейти границу.