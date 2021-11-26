При задержании нарушителей границы в Сетомаа пострадала служебная собака

Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня, когда в приграничной полосе в Сетомаа были замечены два вызвавших подозрения пограничников человека. Они были задержаны пограничниками с кордона Саатсе, отреагировавшими на инцидент со служебной собакой Вико. Один из задержанных оказался гражданином Эквадора, а второй - Германии.

Однако в ходе задержания Вико порезал лапы на недавно установленном заграждении из режуще-колючей ленты. Собаке оказали помощь в ветеринарной клинике. Ожидается, что она полностью поправится, сообщил портал новостей вещания.

На этой неделе был завершен монтаж временных заграждений на границе, который продолжался в течение пяти дней. В общей сложности было установлено 36,7 км заграждений из колючей ленты на десяти участках границы в местах ее наиболее вероятного незаконного пересечения.