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Определился соперник футбольной сборной России по стыковому матчу ЧМ-2022

Vene jalgpallifännid tähistamas oma koondise jõudmist MMi veerandfinaali ФОТО: FRANCISCO LEONG / AFP

Соперником сборной России в полуфинальном стыковом матче за попадание на ЧМ-2022 станет команда Польши. Игра пройдет 24 марта в России.

В случае победы над Польшей 29 марта россияне сыграют в итоговом стыковом матче с победителем пары Швеция — Чехия. Команда, которая выиграет этот итоговый матч, поедет на ЧМ.

Сборная России была при жребии сеяной командой, поэтому примет поляков на своем поле. В случае выхода в финал мини-турнира сборная России проведет эту встречу также на своем поле.

В другой стыковой подгруппе за попадание на чемпионат мира в полуфиналах сыграют Шотландия с Украиной и Уэльс с Австрией, в третьей подгруппе — Италия с Северной Македонией и Португалия с Турцией. Победители финалов этих подгрупп также попадут на чемпионат мира.

Таким образом из пары Италия-Португалия одна команда в любом случае точно не поедет на мундиаль.

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