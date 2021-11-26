Определился соперник футбольной сборной России по стыковому матчу ЧМ-2022

В случае победы над Польшей 29 марта россияне сыграют в итоговом стыковом матче с победителем пары Швеция — Чехия. Команда, которая выиграет этот итоговый матч, поедет на ЧМ.

Сборная России была при жребии сеяной командой, поэтому примет поляков на своем поле. В случае выхода в финал мини-турнира сборная России проведет эту встречу также на своем поле.

В другой стыковой подгруппе за попадание на чемпионат мира в полуфиналах сыграют Шотландия с Украиной и Уэльс с Австрией, в третьей подгруппе — Италия с Северной Македонией и Португалия с Турцией. Победители финалов этих подгрупп также попадут на чемпионат мира.