ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рынок на Ратушной площади Таллинна засиял праздничными огнями

Рождественский рынок работает до вечера 2 января и открыт ежедневно с 12:00 до 19:00, а горячие напитки доступны до 22:00.

На рождественской ярмарке продаются сладости, изделия ручной работы, еда и напитки, а также другие рождественские товары. Кроме того, на Ратушной площади начнут работать три карусели. Рядом с домом Санты есть почтовый ящик, в который можно опустить письма с пожеланиями подарков и просто добрыми пожеланиями.

