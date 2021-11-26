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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рынок на Ратушной площади Таллинна засиял праздничными огнями

Сегодня на рождественской ели на Ратушной площади Таллинна зажглись огни и открылась рождественская ярмарка.

В пятницу вечером в 17 часов старейшина Кесклинна вместе с горожанами зажла огоньки на елке, которая помимо гирлянд украшена 300 золотыми шарами.

Рождественский рынок работает до вечера 2 января и открыт ежедневно с 12:00 до 19:00, а горячие напитки доступны до 22:00.

На рождественской ярмарке продаются сладости, изделия ручной работы, еда и напитки, а также другие рождественские товары. Кроме того, на Ратушной площади начнут работать три карусели. Рядом с домом Санты есть почтовый ящик, в который можно опустить письма с пожеланиями подарков и просто добрыми пожеланиями.

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