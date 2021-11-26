Шум от стрельбы и пробки на дорогах: Кайтселийт проведет масштабные учения

Об этом BNS сообщила пресс-служба Кайтселийта, отметив, что организатором XV маневров ополчения, которые пройдут с 3 по 5 декабря, является Ляэнеский оборонительный округ. В учениях примут участие как ополченцы, так и представители дислоцированных в Эстонии подразделений сил союзников по НАТО.

Учения Orkaan нацелены на отработку действий по обороне Эстонии и проводятся ежегодно с участием членов Кайтселийта Пярнуской, Саареской и Ляэнеской дружин ополчения.

В ноябре прошлого года запланированные Кайтселийтом учения Западного оборонительного округа Orkaan были проведены в сокращенном формате в связи с пандемией коронавируса. На сборном пункте было проведено формирование боевых единиц, после чего ополченцам Кайтселийта разрешили вернуться домой. В этом году учения будут проведены в обычном объеме.

Для участия в них к месту проведения маневров прибудут 300 ополченцев с острова Сааремаа, 100 человек с острова Хийумаа и около 600 ополченцев из Пярнуского и Ляэнеского уездов. К участию в учениях приглашены также ополченцы Пыхьяского оборонительного округа, добровольцы ополчения Латвии Zemessardze, другие партнеры.

Маневры Orkaan в этом году пройдут в регионе Колувере, на территории Пярнуского уезда близ поселков Синди, Кырса, Таали, Тори,Йыэсуу, Канакюла, Кирбла, Ванамыйза и Лихула. На острове Хийумаа центром проведения учений станет мыс Тахкуна и на острове Сааремаа — полуостров Сырве.

На время учений количество военной техники на дорогах в Западной Эстонии будет больше обычного, поэтому участников движения просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями на дорогах.

Устроители учений предупреждают, что в ходе маневров будут использоваться имитационные средства, и во время учебного боя звуки взрывов и стрельбы могут быть громче обычного. В то же время, ночью активная деятельность на учениях будет приостановлена.