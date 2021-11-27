На шоссе Таллинн-Нарва грузовик вылетел в кювет и перевернулся
В пятницу поздно вечером в Ляэне-Вирумаа на шоссе Таллинн-Нарва в ДТП попал грузовик.
В пятницу поздно вечером в Ляэне-Вирумаа на шоссе Таллинн-Нарва в ДТП попал грузовик.
Вчера, 26 ноября, около 21.15 в волости Раквере на 109-м километре шоссе Таллинн-Нарва грузовик Mercedes-Benz Actros, за рулем которого был 53-летний мужчина, выехал с дороги и перевернулся на бок, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Спасатели помогли выбраться водителю из кабины, пострадавшего доставили в Ракверескую больницу для проверки состояния здоровья.
Как сообщает Virumaa Teataja, водитель был трезв и у него есть водительские права. Обстоятельства ДТП выясняются.