Галерея: смотрите, что происходит в окрестностях рижского Центрального вокзала

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии со стандартной европейской шириной колеи от Таллинна до Литвы и границы с Польшей, чтобы дальше страны Балтии можно было по железной дороге соединить с другими странами Европы. В странах Балтии планируется построить новую 870-километровую железнодорожную линию с европейской шириной колеи (1435 мм) и максимальной скоростью поездов 240 километров в час.