Галерея: смотрите, что происходит в окрестностях рижского Центрального вокзала
В окрестностях Рижского центрального вокзала активно ведутся работы по строительству железнодорожной линии Rail Baltica. Смотрите фотографии!
В окрестностях Рижского центрального вокзала активно ведутся работы по строительству железнодорожной линии Rail Baltica. Смотрите фотографии!
Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии со стандартной европейской шириной колеи от Таллинна до Литвы и границы с Польшей, чтобы дальше страны Балтии можно было по железной дороге соединить с другими странами Европы. В странах Балтии планируется построить новую 870-километровую железнодорожную линию с европейской шириной колеи (1435 мм) и максимальной скоростью поездов 240 километров в час.
Планируется, что расходы на Rail Baltica достигнут 5,8 миллиарда евро. Часть расходов будет покрыта из средств Евросоюза. Планируется, что железнодорожная линия Rail Baltica должна быть готова к 2026 году.