Фото ⟩ Безлюдный берег моря в Пярнумаа может стать вашим: цена удивит

На расположенном на берегу моря земельном участке площадью 15 238 м2 стоит построенный в 2002 году двухэтажный бревенчатый дом под соломенной крышей. Правда, идиллическая картина? Когда-то на этой территории находилась станция наблюдения за птицами. Недвижимость продается за 63 000 евро.