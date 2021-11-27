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Фото ⟩ Безлюдный берег моря в Пярнумаа может стать вашим: цена удивит

ФОТО: KV.EE

Выставленный на продажу участок земли находится в одном километре от порта Муналайд в Пярнумаа, пишет Kodustiil.

На расположенном на берегу моря земельном участке площадью 15 238 м2 стоит построенный в 2002 году двухэтажный бревенчатый дом под соломенной крышей. Правда, идиллическая картина? Когда-то на этой территории находилась станция наблюдения за птицами. Недвижимость продается за 63 000 евро.

ФОТО: KV.EE

Оба этажа отапливаются чугунными печками. Воды и электричества на участке нет. Уборная находится во дворе.  

ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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