Фото ⟩ Безлюдный берег моря в Пярнумаа может стать вашим: цена удивит
Выставленный на продажу участок земли находится в одном километре от порта Муналайд в Пярнумаа, пишет Kodustiil.
Выставленный на продажу участок земли находится в одном километре от порта Муналайд в Пярнумаа, пишет Kodustiil.
На расположенном на берегу моря земельном участке площадью 15 238 м2 стоит построенный в 2002 году двухэтажный бревенчатый дом под соломенной крышей. Правда, идиллическая картина? Когда-то на этой территории находилась станция наблюдения за птицами. Недвижимость продается за 63 000 евро.
Оба этажа отапливаются чугунными печками. Воды и электричества на участке нет. Уборная находится во дворе.
С объявлением о продаже можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.