Новый Закон о народном здравоохранении предусматривает внушительные штрафы

Раньше у Департамента здоровья не было четких рычагов влияния на продавцов отравы, но вскоре полномочия ведомства расширятся, а штрафы за продажу потенциально опасных средств ужесточатся, передает rus.err.ee.

Впредь за продажу вредящей здоровью косметической продукции предприятие может быть оштрафовано на сумму до 50 000 евро, за предоставление опасных косметологических услуг – на сумму до 80 000 евро.

Нарушение требования информирования о потенциальном вреде здоровью, например, в случае продажи MMS (вещество, которое в основном используют в качестве промышленного отбеливателя или дезинфектора, а его употребление может нанести серьезный вред здоровью), будет стоить фирме до 100 000 евро.