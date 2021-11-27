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  • Эстония
  • Новый Закон о народном здравоохранении предусматривает внушительные штрафы

Новый Закон о народном здравоохранении предусматривает внушительные штрафы

Торговля MMS запрещена в Эстонии с февраля 2019 года. ФОТО: Madis Sinivee

Разрабатываемый Закон о народном здравоохранении расширит полномочия Департамента здоровья в борьбе с поставщиками вредящих здоровью косметологических и медицинских услуг.

Раньше у Департамента здоровья не было четких рычагов влияния на продавцов отравы, но вскоре полномочия ведомства расширятся, а штрафы за продажу потенциально опасных средств ужесточатся, передает rus.err.ee.

Впредь за продажу вредящей здоровью косметической продукции предприятие может быть оштрафовано на сумму до 50 000 евро, за предоставление опасных косметологических услуг – на сумму до 80 000 евро.

Нарушение требования информирования о потенциальном вреде здоровью, например, в случае продажи MMS (вещество, которое в основном используют в качестве промышленного отбеливателя или дезинфектора, а его употребление может нанести серьезный вред здоровью), будет стоить фирме до 100 000 евро.

Первое чтение законопроекта, на подготовку которого ушло почти десять лет, состоится в Рийгикогу 12 января.

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