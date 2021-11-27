Фото: квартира в доме по проекту известного архитектора в престижном районе Таллинна ждет покупателя
Квартира находится на маленькой, тихой и уютной улице Каупмехе в одном из самых престижных районов Таллинна.
Квартира находится на маленькой, тихой и уютной улице Каупмехе в одном из самых престижных районов Таллинна.
Дом, в котором находится эта просторная четырехкомнатная квартира, построен в 2007 году по проекту известного эстонского архитектора Ингара Фьюка.
Квартира площадью 125 м2 расположена на шестом этаже восьмиэтажного дома состоит из открытой кухни-гостиной, двух спален и одной комнаты, которую можно использовать как кабинет. В квартире большая ванная комната и отдельный туалет для гостей.
В отделке квартиры использованы высококачественные отделочные материалы, включая натуральный камень и мрамор. На полу паркет из натурального дуба.
В квартире есть балкон с видом во внутренний двор и терраса площадью 9 м², с которой открывается потрясающий вид на Tallinn City.
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