Фото: квартира в доме по проекту известного архитектора в престижном районе Таллинна ждет покупателя

Дом, в котором находится эта просторная четырехкомнатная квартира, построен в 2007 году по проекту известного эстонского архитектора Ингара Фьюка.

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 125 м2 расположена на шестом этаже восьмиэтажного дома состоит из открытой кухни-гостиной, двух спален и одной комнаты, которую можно использовать как кабинет. В квартире большая ванная комната и отдельный туалет для гостей.

ФОТО: KV.EE

В отделке квартиры использованы высококачественные отделочные материалы, включая натуральный камень и мрамор. На полу паркет из натурального дуба.

ФОТО: KV.EE

В квартире есть балкон с видом во внутренний двор и терраса площадью 9 м², с которой открывается потрясающий вид на Tallinn City.