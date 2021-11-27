Картина дня: истории пациентов из ковид-отделения, убийство в Кохтла-Ярве и фабрика по разведению щенков
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 ноября.
Промозглая погода, дождь моросит и, как это иногда бывает в ноябре, на улице толком не рассвело. Мы с фотографом входим в Ида-Таллиннскую центральную больницу (ITK), чтобы увидеть, что происходит в ковид-отделении. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5033 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 646. Скончались восемь человек. Читать далее...
Многих собак, спасенных на фабрике по разведению щенков в Пыхья-Пярнумаа, на хуторе Инге Пуллат, ждало счастливое будущее, некоторых же спасти не удалось. Однако этот случай запустил несколько других процессов: прокуратура расследует возможное преступление Пуллат, а сама она пытается вернуть животных через суд. Читать далее...
Сегодня, 27 ноября, утром поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве в квартире на Ярвекюла-теэ пьяный 39-летний мужчина в ходе конфликта напал на 50-летнего знакомого, который от полученных травм скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого. Читать далее...
46-летняя Теэле из маленького эстонского городка Тори познакомилась в интернете, как ей казалось, с известным голливудским актером Томом Хиддлстоном. Полгода мошенник морочил ей голову, пока не добился своего: она отдала ему все вырученные за продажу квартиры и садового участка деньги. Читать далее...
На этой неделе отметил свое 75-летие известный журналист, писатель, переводчик, кино- и театральный критик и наш постоянный автор Борис Тух. Он написал много – и о нем писали немало, а многое еще предстоит. Он брал интервью – и у него берут интервью, и это тоже будет продолжаться. Читать далее...
Президент Эстонии Алар Карис сделал заявление в поддержку белорусских политзаключенных и репрессированных, отметив, что происходящее в Беларуси грубое нарушение прав человека, к сожалению, получает все меньше внимания. Читать далее...
С понедельника, 29 ноября, въехать в Эстонию без ограничений можно только из Ватикана. По сравнению с прошлой неделе из "зеленого" списка в "желтый" перешла Испания. В "зеленом" списке остался только Ватикан. В этот список входят страны с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 случаев на 100 000 человек за последние две недели. В Ватикане он равен нулю. Читать далее...
Прямо скажем, по сравнению с гостиничным номером или другими частными апартаментами, дороговато. Так говорят туристы, но продолжают бронировать это экзотическое жилище под названием Rapunzel Tower Apartment. Читать далее...
Правительство в Москве должно предотвратить дальнейшую агрессию против Украины. В противном случае ему придется "заплатить высокую цену", предостерег генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Читать далее...
В пятницу днем начал свою работу рождественский рынок на Ратушной площади, а в 17:00 зажглись огни на расположенной в его центре праздничной елке. Читать далее...