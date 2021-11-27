Картина дня: истории пациентов из ковид-отделения, убийство в Кохтла-Ярве и фабрика по разведению щенков

ФОТО И ВИДЕО 〉 Каждую смену кто-то умирает: что происходит в ковид-отделении таллиннской больницы

Промозглая погода, дождь моросит и, как это иногда бывает в ноябре, на улице толком не рассвело. Мы с фотографом входим в Ида-Таллиннскую центральную больницу (ITK), чтобы увидеть, что происходит в ковид-отделении. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 646 зараженных, восемь человек скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5033 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 646. Скончались восемь человек. Читать далее...

ФОТО 〉 Хозяйка фабрики по разведению щенков пытается вернуть собак через суд

Многих собак, спасенных на фабрике по разведению щенков в Пыхья-Пярнумаа, на хуторе Инге Пуллат, ждало счастливое будущее, некоторых же спасти не удалось. Однако этот случай запустил несколько других процессов: прокуратура расследует возможное преступление Пуллат, а сама она пытается вернуть животных через суд. Читать далее...

В Кохтла-Ярве убили мужчину

Сегодня, 27 ноября, утром поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве в квартире на Ярвекюла-теэ пьяный 39-летний мужчина в ходе конфликта напал на 50-летнего знакомого, который от полученных травм скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Открой сердце, закрой кошелек

46-летняя Теэле из маленького эстонского городка Тори познакомилась в интернете, как ей казалось, с известным голливудским актером Томом Хиддлстоном. Полгода мошенник морочил ей голову, пока не добился своего: она отдала ему все вырученные за продажу квартиры и садового участка деньги. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Борис Тух: а звездный знак его – Стрелец

На этой неделе отметил свое 75-летие известный журналист, писатель, переводчик, кино- и театральный критик и наш постоянный автор Борис Тух. Он написал много – и о нем писали немало, а многое еще предстоит. Он брал интервью – и у него берут интервью, и это тоже будет продолжаться. Читать далее...

Президент Эстонии: ни одно преступление не остается безнаказанным

Президент Эстонии Алар Карис сделал заявление в поддержку белорусских политзаключенных и репрессированных, отметив, что происходящее в Беларуси грубое нарушение прав человека, к сожалению, получает все меньше внимания. Читать далее...

Ограничения при въезде в Эстонию: в «зеленом» списке стран Европы остался только Ватикан

С понедельника, 29 ноября, въехать в Эстонию без ограничений можно только из Ватикана. По сравнению с прошлой неделе из "зеленого" списка в "желтый" перешла Испания. В "зеленом" списке остался только Ватикан. В этот список входят страны с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 случаев на 100 000 человек за последние две недели. В Ватикане он равен нулю. Читать далее...

Мы узнали, сколько стоит проживание в одной из башен таллиннской крепостной стены

Прямо скажем, по сравнению с гостиничным номером или другими частными апартаментами, дороговато. Так говорят туристы, но продолжают бронировать это экзотическое жилище под названием Rapunzel Tower Apartment. Читать далее...

Генсек НАТО: действия против Украины дорого обойдутся России

Правительство в Москве должно предотвратить дальнейшую агрессию против Украины. В противном случае ему придется "заплатить высокую цену", предостерег генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Читать далее...

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