Картина дня: погоня за наркокурьерами, убийство в Кохтла-Ярве и цены на рождественском рынке
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 ноября.
Промозглая погода, дождь моросит и, как это иногда бывает в ноябре, на улице толком не рассвело. Мы с фотографом входим в Ида-Таллиннскую центральную больницу (ITK), чтобы увидеть, что происходит в ковид-отделении. Читать далее...
Двое хорватов, которые в мае этого года ввезли на грузовике из Хорватии в Эстонию почти семь килограммов наркотиков, спровоцировали под Таллинном погоню в голливудском стиле: на протяжении пяти километров они пытались уйти от преследовавших их полицейских спецподразделений. Во время погони хорваты таранили грузовиком другие машины, в том числе полицейские. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5033 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 646. Скончались восемь человек. Читать далее...
Многих собак, спасенных на фабрике по разведению щенков в Пыхья-Пярнумаа, на хуторе Инге Пуллат, ждало счастливое будущее, некоторых же спасти не удалось. Однако этот случай запустил несколько других процессов: прокуратура расследует возможное преступление Пуллат, а сама она пытается вернуть животных через суд. Читать далее...
Сегодня, 27 ноября, утром поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве в квартире на Ярвекюла-теэ пьяный 39-летний мужчина в ходе конфликта напал на 50-летнего знакомого, который от полученных травм скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого. Читать далее...
46-летняя Теэле из маленького эстонского городка Тори познакомилась в интернете, как ей казалось, с известным голливудским актером Томом Хиддлстоном. Полгода мошенник морочил ей голову, пока не добился своего: она отдала ему все вырученные за продажу квартиры и садового участка деньги. Читать далее...
Хотя о негативном влиянии коронавируса на знания и навыки общения учащихся сказано уже много, менее известно, что последние полтора года также затронули детей детсадовского возраста - и отнюдь не в лучшую сторону. Читать далее...
На этой неделе отметил свое 75-летие известный журналист, писатель, переводчик, кино- и театральный критик и наш постоянный автор Борис Тух. Он написал много – и о нем писали немало, а многое еще предстоит. Он брал интервью – и у него берут интервью, и это тоже будет продолжаться. Читать далее...
Президент Эстонии Алар Карис сделал заявление в поддержку белорусских политзаключенных и репрессированных, отметив, что происходящее в Беларуси грубое нарушение прав человека, к сожалению, получает все меньше внимания. Читать далее...
Сегодня cостоялось заседание совета Центристской партии, по окончании которого председатель партии Юри Ратас заявил среди прочего, что партия видит необходимость в изменении цифрового сертификата Covid-19. Читать далее...
С понедельника, 29 ноября, въехать в Эстонию без ограничений можно только из Ватикана. По сравнению с прошлой неделе из "зеленого" списка в "желтый" перешла Испания. В "зеленом" списке остался только Ватикан. В этот список входят страны с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 случаев на 100 000 человек за последние две недели. В Ватикане он равен нулю. Читать далее...
Согласно исследованию распространенности игровой зависимости, проведенному в 2019 году, каждый второй житель Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет за последние два года покупал лотерейный билет. В прошлом году 445 000 эстоноземельцев купили как минимум один лотерейный билет. Читать далее...
Прямо скажем, по сравнению с гостиничным номером или другими частными апартаментами, дороговато. Так говорят туристы, но продолжают бронировать это экзотическое жилище под названием Rapunzel Tower Apartment. Читать далее...
Правительство в Москве должно предотвратить дальнейшую агрессию против Украины. В противном случае ему придется "заплатить высокую цену", предостерег генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Читать далее...
В пятницу днем начал свою работу рождественский рынок на Ратушной площади, а в 17:00 зажглись огни на расположенной в его центре праздничной елке. Читать далее...