Картина дня: погоня за наркокурьерами, убийство в Кохтла-Ярве и цены на рождественском рынке

ФОТО И ВИДЕО 〉 Каждую смену кто-то умирает: что происходит в ковид-отделении таллиннской больницы

Промозглая погода, дождь моросит и, как это иногда бывает в ноябре, на улице толком не рассвело. Мы с фотографом входим в Ида-Таллиннскую центральную больницу (ITK), чтобы увидеть, что происходит в ковид-отделении. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Хорватские наркокурьеры на грузовике устроили под Таллинном погоню в голливудском стиле

Двое хорватов, которые в мае этого года ввезли на грузовике из Хорватии в Эстонию почти семь килограммов наркотиков, спровоцировали под Таллинном погоню в голливудском стиле: на протяжении пяти километров они пытались уйти от преследовавших их полицейских спецподразделений. Во время погони хорваты таранили грузовиком другие машины, в том числе полицейские. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 646 зараженных, восемь человек скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5033 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 646. Скончались восемь человек. Читать далее...

ФОТО 〉 Хозяйка фабрики по разведению щенков пытается вернуть собак через суд

Многих собак, спасенных на фабрике по разведению щенков в Пыхья-Пярнумаа, на хуторе Инге Пуллат, ждало счастливое будущее, некоторых же спасти не удалось. Однако этот случай запустил несколько других процессов: прокуратура расследует возможное преступление Пуллат, а сама она пытается вернуть животных через суд. Читать далее...

В Кохтла-Ярве убили мужчину

Сегодня, 27 ноября, утром поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве в квартире на Ярвекюла-теэ пьяный 39-летний мужчина в ходе конфликта напал на 50-летнего знакомого, который от полученных травм скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Открой сердце, закрой кошелек

46-летняя Теэле из маленького эстонского городка Тори познакомилась в интернете, как ей казалось, с известным голливудским актером Томом Хиддлстоном. Полгода мошенник морочил ей голову, пока не добился своего: она отдала ему все вырученные за продажу квартиры и садового участка деньги. Читать далее...

Коронаограничения накладывают отпечаток на коммуникативные навыки детей

Хотя о негативном влиянии коронавируса на знания и навыки общения учащихся сказано уже много, менее известно, что последние полтора года также затронули детей детсадовского возраста - и отнюдь не в лучшую сторону. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Борис Тух: а звездный знак его – Стрелец

На этой неделе отметил свое 75-летие известный журналист, писатель, переводчик, кино- и театральный критик и наш постоянный автор Борис Тух. Он написал много – и о нем писали немало, а многое еще предстоит. Он брал интервью – и у него берут интервью, и это тоже будет продолжаться. Читать далее...

Президент Эстонии: ни одно преступление не остается безнаказанным