Премьер Польши раскритиковал Меркель за переговоры с Лукашенко
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал и. о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель за переговоры с белорусским руководителем Александром Лукашенко. В интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 27 ноября, Моравецкий приветствовал усилия ЕС, направленные на дипломатическое урегулирование кризиса вокруг мигрантов на белорусско-польской границе, однако указал, что Меркель, позвонив Лукашенко, "способствовала легитимизации его режима, в то время как борьба за свободную Беларусь продолжается уже 15 месяцев".