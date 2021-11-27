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Премьер Польши раскритиковал Меркель за переговоры с Лукашенко

Матеуш Моравецкий ФОТО: POOL

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал и. о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель за переговоры с белорусским руководителем Александром Лукашенко. В интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 27 ноября, Моравецкий приветствовал усилия ЕС, направленные на дипломатическое урегулирование кризиса вокруг мигрантов на белорусско-польской границе, однако указал, что Меркель, позвонив Лукашенко, "способствовала легитимизации его режима, в то время как борьба за свободную Беларусь продолжается уже 15 месяцев".

Как пишет DW, Меркель в середине ноября дважды звонила Лукашенко, за что подверглась критике как в Германии, так и за ее пределами. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт обосновал необходимость контактов с Лукашенко катастрофическим положением тысяч мигрантов на белорусско-польской границе. При этом Зайберт отметил, что действия Меркель были согласованы с Еврокомиссией.

Моравецкий обвинил Лукашенко в использовании телефонных переговоров с Меркель в собственных целях. "Он представил дело так, будто Меркель согласилась на транспортировку двух тысяч мигрантов по коридору в Германию и другие европейские страны, однако это не так", - подчеркнул польский премьер.

Спровоцированный Беларусью миграционный кризис

Александр Лукашенко только накануне, посещая мигрантов в логистическом центре "Брузги" на границе с Польшей, вновь заявил, что Меркель якобы согласилась на прием мигрантов. Зайберт категорически опроверг это.

Уже на протяжении нескольких недель тысячи мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана пытаются проникнуть из Беларуси в ЕС через польскую границу. Польские пограничники сообщают о ежедневном пресечении сотен попыток незаконного перехода границы.

Евросоюз обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в намеренном завозе мигрантов в Беларусь для их дальнейшего продвижения в ЕС с целью спровоцировать миграционный кризис. Минск отрицает это.

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