Жители Эстонии тратят тысячи евро на лотерейные билеты
Лотерея - это своего рода отличница игорного рынка: всегда с аккуратно расчесанными волосами и в идеально белой блузке. Она словно бы и не из числа тех азартных игр, что могут поймать людей на крючок зависимости. Если казино столь же сомнительно, как SMS-кредит, то лотерея похожа на взятый в банке потребительский займ - совершенно «чистый» продукт, и что с того, что цель использования и выплачиваемые проценты могут быть довольно «грязными», пишет Postimees.