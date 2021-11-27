Жители Эстонии тратят тысячи евро на лотерейные билеты

В отличие от человека, входящего в двери казино, покупатель лотерейного билета в киоске не наносит ущерба собственной репутации. Этому есть и причина: лотереи очень широко распространены. Согласно исследованию распространенности игровой зависимости, проведенному в 2019 году, каждый второй житель Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет за последние два года покупал лотерейный билет. В прошлом году 445 000 эстоноземельцев купили как минимум один лотерейный билет.

Большинство делает это в разумных пределах, но примерно для каждого пятидесятого человека азартные игры представляют собой проблему в большей или меньшей степени - и они также играют в лотерею. По словам директора по маркетингу и продажам Eesti Loto Аннели Луйкмель, у 1,9 процента людей в обществе есть зависимость от азартных игр. Хотя правда и в том, что она крайне редко возникает только лишь из-за игры в лотерею.

По словам Луйкмель, причины, по которым лотерея не вызывает сильную зависимость от азартных игр, были обнаружены в нескольких исследованиях: частота выигрышей не очень высока, результат не ясен сразу, и у игрока нет ощущения, что он может повлиять на результат с помощью какого-то знания.

Однако в этом году целых десять человек потратили на лотерейные билеты сумму, за которую они могли бы купить дом.

«Самый дорогой билет, который можно купить на сайте Eesti Loto, - это билет Eurojackpot для игры по системе, где одновременно покупается 945 игровых комбинаций. Такой билет на десять розыгрышей стоит 18 900 евро», - говорит Луйкмель.

В этом году билет Eurojackpot с 945 комбинациями для одного розыгрыша был куплен только один раз, а билеты Vikinglotto с 924 комбинациями для одного розыгрыша - 13 раз.

Луйкмель отмечает, что билеты на системные игры обычно покупаются несколькимии людьми, играющими вместе, а не на один розыгрыш за раз.

Продажа лотерейных билетов все активнее перебирается в интернет: уже 72 процента покупателей лотерейных билетов в Эстонии делают это в онлайне.

Размеры трат в онлайне также растут: в то время как онлайн-игроки покупают билеты в среднем на 11 евро в неделю, средняя недельная ставка для покупателей бумажных билетов составляет восемь евро.

В зависимости от вида лотереи Eesti Loto продает от 185 000 до 250 000 игровых полей в неделю. Но Луйкмель говорит, что игровых полей для очень больших джекпотов продается в два раза больше.