В воскресенье ожидается мокрый снег, местами метель и ледяной дождь

Ситуация на дорогах

К вечеру 27 ноября поверхность дорог на основных и крупнейших вспомогательных шоссе преимущественно влажная, но в Южной Эстонии на дорогах образовался слой растворенного реагентами снега. Вечером снегопад в Южной Эстонии продолжится и достигнет центральной части страны. Ночью снег будет идти по всей стране. Дороги будут заснеженными, пишет ERR.

Наиболее интенсивный снегопад ожидается в Южной Эстонии и в Причудье. На островах и побережьях возможна метель.

Утром 28 ноября на дорогах Северной Эстонии возможен гололед. В некоторых местах пройдет ледяной дождь.

Погода

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Зона осадков в виде снега распространится с юга на север, ожидается метель. Северо-восточный ветер 5-10, порывами до 14, на островах и побережье 14, порывы 17, в начале ночи до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1..-4, на побережье до +1°С.

В воскресенье днем в Эстонии облачно с отдельными прояснениями. Ожидается мокрый снег, местами метель и возможен ледяной дождь. Во второй половине дня на юге Эстонии вероятность осадков уменьшится. Северо-восточный ветер 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер северо-восточный 8-12, порывы 15, в начале ночи до 17 м/с. Высота волны 1-1,5 м. Снег, метель. Видимость от умеренной до плохой. Температура воздуха ночью -1..-3°C.