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  • В Великобритании выявлено два случая нового южноафриканского штамма коронавируса

В Великобритании выявлено два случая нового южноафриканского штамма коронавируса

Коронавирус ФОТО: Shutterstock

Врачи выявили два первых случая штамма "омикрон" коронавируса COVID-19 на территории Великобритании, сообщает в субботу The Guardian.

Глава британского Минздрава Саджид Джавид пояснил, что оба случая связаны друг с другом. Оба человека сейчас находятся на самоизоляции. Один из них живет в городе Ноттингем, а второй - в Челмсфорде.

Ранее в ряде европейских стран объявили, что, вероятно, обнаружили первые случаи заражения новым вариантом коронавируса.

Специалисты пока что не могут дать оценку тому, является ли "омикрон" опаснее штамма "дельта", который в настоящее время является доминирующим по всему миру.

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