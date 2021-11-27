Сб, 27.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ЕС впервые внес в "черный список" российскую авиакомпанию

Иллюстративное фото ФОТО: AFP / Scanpix

Российской авиакомпании "Скол" запрещено летать над территорией Евросоюза. Это первый случай, когда в "черный список" включили перевозчика из России, сообщает Meduza

На сайте Еврокомиссии сообщается, что решение принято "из-за опасений, что она не сможет соответствовать международным стандартам безопасности".

Всего в списке "ненадежных" 97 перевозчиков. Преимущественно они из Африки и Ближнего Востока. В их числе также белорусская авиакомпания Belavia - после событий с перенаправлением рейса Ryanair в Минск.

Летом этого года компания сообщила о запуске рейсов Калининград - Минск, но на данный момент они не происходят. Как перспективные направления, на сайте также указаны Псков, Гданьск, Рига и Берлин. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back