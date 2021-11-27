Выбор будущего главы Департамента здоровья сузился до двух кандидатов

В общей сложности на конкурс поступило шесть заявок, из которых комиссия по выбору руководителей высшего звена в пятницу выбрала две.

До назначения нового гендиректора Департаментом здоровья руководит исполняющая обязанности директора Мари-Анне Хярм, которая подтвердила, что не подавала заявку на участие в конкурсе.