Сб, 27.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Выбор будущего главы Департамента здоровья сузился до двух кандидатов
1

Выбор будущего главы Департамента здоровья сузился до двух кандидатов

Мари-Анне Хярма ФОТО: Sander Ilvest

Во второй тур конкурса на замещение должности генерального директора Департамента здоровья вышли два кандидата, с которыми будут проведены собеседования,сообщает Rus.ERR.

В общей сложности на конкурс поступило шесть заявок, из которых комиссия по выбору руководителей высшего звена в пятницу выбрала две.

До назначения нового гендиректора Департаментом здоровья руководит исполняющая обязанности директора Мари-Анне Хярм, которая подтвердила, что не подавала заявку на участие в конкурсе.

Предыдущий руководитель департамента Юллар Ланно подал в сентябре в отставку по собственному желанию после произошедшего летом инцидента на холодильном складе Департамента здоровья, в результате которого из-за повышения температуры пришло в негодность большое количество вакцин и других лекарственных препаратов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back