Выбор будущего главы Департамента здоровья сузился до двух кандидатов
Во второй тур конкурса на замещение должности генерального директора Департамента здоровья вышли два кандидата, с которыми будут проведены собеседования,сообщает Rus.ERR.
Во второй тур конкурса на замещение должности генерального директора Департамента здоровья вышли два кандидата, с которыми будут проведены собеседования,сообщает Rus.ERR.
В общей сложности на конкурс поступило шесть заявок, из которых комиссия по выбору руководителей высшего звена в пятницу выбрала две.
До назначения нового гендиректора Департаментом здоровья руководит исполняющая обязанности директора Мари-Анне Хярм, которая подтвердила, что не подавала заявку на участие в конкурсе.
Предыдущий руководитель департамента Юллар Ланно подал в сентябре в отставку по собственному желанию после произошедшего летом инцидента на холодильном складе Департамента здоровья, в результате которого из-за повышения температуры пришло в негодность большое количество вакцин и других лекарственных препаратов.