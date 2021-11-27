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Правила въезда в Великобританию ужесточены из-за нового штамма коронавируса

Борис Джонсон. ФОТО: Hannah Mckay

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил об ужесточении правил въезда в страну в связи с распространением штамма COVID-19 "омикрон".

Премьер пояснил, что не намерен ограничивать путешествия, однако при въезде в Великобританию всем людям, включая вакцинированных, нужно будет сдать тест на коронавирус и самоизолироваться до получения отрицательного результата теста, отмечают британские СМИ.

Кроме того, в транспорте и магазинах станет обязательным ношение масок. Джонсон подчеркнул, что это временные меры.

Также он заявил, что власти пересмотрят позицию по "бустерным" дозам вакцины, чтобы предоставить дополнительную защиту от вируса большему числу британцев.

Говоря о новом штамме, он предположил, что существующие вакцины дают от него определённую защиту.

"Мы не знаем, насколько вакцины будут эффективны против нового штамма. Но у нас есть веские причины считать, что вакцины дадут, как минимум, какой-то уровень защиты", - сказал британский премьер.

Ранее в субботу в Великобритании зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон".

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