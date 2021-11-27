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  • Полиция: пропавший в Харьюмаа мужчина найден

Полиция: пропавший в Харьюмаа мужчина найден

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks

Полиция просила помощи в поисках 66-летнего Айвара, который в субботу, 27 ноября, днем ​​покинул свой дом в волости Йыэляхтме и не вернулся.

Айвар покинул свой дом вчера днем ​​в 14:30 и к вечеру не вернулся. По последней информации, около 15 часов он был замечен идущим в сторону Петербургского шоссе. Из-за состояния своего здоровья Айвар мог не воспринимать окружающее должным образом, поэтому его здоровье и жизнь могли быть в опасности.

Сегодня, 28 ноября, утром пресс-служба полиции сообщила, что утром Айвара нашли живым. Скорая помощь осмотрела его, но он не нуждался в госпитализации. 

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