Полиция: пропавший в Харьюмаа мужчина найден
Полиция просила помощи в поисках 66-летнего Айвара, который в субботу, 27 ноября, днем покинул свой дом в волости Йыэляхтме и не вернулся.
Полиция просила помощи в поисках 66-летнего Айвара, который в субботу, 27 ноября, днем покинул свой дом в волости Йыэляхтме и не вернулся.
Айвар покинул свой дом вчера днем в 14:30 и к вечеру не вернулся. По последней информации, около 15 часов он был замечен идущим в сторону Петербургского шоссе. Из-за состояния своего здоровья Айвар мог не воспринимать окружающее должным образом, поэтому его здоровье и жизнь могли быть в опасности.
Сегодня, 28 ноября, утром пресс-служба полиции сообщила, что утром Айвара нашли живым. Скорая помощь осмотрела его, но он не нуждался в госпитализации.