Полиция: пропавший в Харьюмаа мужчина найден

Айвар покинул свой дом вчера днем ​​в 14:30 и к вечеру не вернулся. По последней информации, около 15 часов он был замечен идущим в сторону Петербургского шоссе. Из-за состояния своего здоровья Айвар мог не воспринимать окружающее должным образом, поэтому его здоровье и жизнь могли быть в опасности.