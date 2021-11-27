Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Харьюмаа мужчины: его жизнь может быть в опасности

Айвар покинул свой дом в Лоо волости Лыэляхтме в сегодня днем ​​в 14:30 и еще не вернулся. По последней информации, около 15 часов мужчина был замечен идущим в сторону Петербургского шоссе. Из-за состояния своего здоровья Айвар может не воспринимать окружающее должным образом, поэтому его здоровье и жизнь могут быть в опасности.

Полиция и родственники искали Айвара в района Лоо, а также в районе озера Маарду. Также были проверены больницы - Айвара там нет. К поиску привлечены патрули кинологов, дрон, квадроцикл и вертолет.