Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Харьюмаа мужчины: его жизнь может быть в опасности
Полиция просит помощи в поисках 66-летнего Айвара, который сегодня днем покинул свой дом в волости Йыэляхтме и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 66-летнего Айвара, который сегодня днем покинул свой дом в волости Йыэляхтме и до сих пор не вернулся.
Айвар покинул свой дом в Лоо волости Лыэляхтме в сегодня днем в 14:30 и еще не вернулся. По последней информации, около 15 часов мужчина был замечен идущим в сторону Петербургского шоссе. Из-за состояния своего здоровья Айвар может не воспринимать окружающее должным образом, поэтому его здоровье и жизнь могут быть в опасности.
Полиция и родственники искали Айвара в района Лоо, а также в районе озера Маарду. Также были проверены больницы - Айвара там нет. К поиску привлечены патрули кинологов, дрон, квадроцикл и вертолет.
Айвар худощав и невысок, одет в тонкую зеленую вельветовую куртку с карманами, на ногах - черные ботинки, на голове - кепка. Мужчина хромает на левую ногу. Полиция просит всех, кто видел Айвара, позвонить по номеру 112.