ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто прибыл на церемонию закрытия кинофестиваля PÖFF
Кинофестиваль PÖFF («Темные ночи») завершился сегодня церемонией, которая началась в 19 часов в Концертном зале «Эстония».
Кинофестиваль PÖFF («Темные ночи») завершился сегодня церемонией, которая началась в 19 часов в Концертном зале «Эстония».
Выступили биг-бэнд оркестра полиции и погранохраны и ансамбль Lexsoul Dancemachine. Вечер вели Майт и Франц Мальмстены.
Среди многочисленных гостей - президент Эстонии Алар Карис и мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Гран-при кинофестиваля получил фильм немецкого режиссера Андреаса Кляйнерта «Дорогой Томас», повествующий о писателе и режиссере Томасе Браше, который подвергался гонениям в Восточной Германии.
Испанский режиссер Карлос Саура получил почетную премию за заслуги в кинематографе.
Кинофестиваль «Темные ночи» продолжается сегодня и завтра в Таллинне, Тарту и Нарве. С понедельника избранные фильмы фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PÖFF.