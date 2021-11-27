ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто прибыл на церемонию закрытия кинофестиваля PÖFF

Выступили биг-бэнд оркестра полиции и погранохраны и ансамбль Lexsoul Dancemachine. Вечер вели Майт и Франц Мальмстены.

Гран-при кинофестиваля получил фильм немецкого режиссера Андреаса Кляйнерта «Дорогой Томас», повествующий о писателе и режиссере Томасе Браше, который подвергался гонениям в Восточной Германии.

Кинофестиваль «Темные ночи» продолжается сегодня и завтра в Таллинне, Тарту и Нарве. С понедельника избранные фильмы фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PÖFF.