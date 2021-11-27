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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто прибыл на церемонию закрытия кинофестиваля PÖFF

Кинофестиваль PÖFF («Темные ночи») завершился сегодня церемонией, которая началась в 19 часов в Концертном зале «Эстония».

Выступили биг-бэнд оркестра полиции и погранохраны и ансамбль Lexsoul Dancemachine. Вечер вели Майт и Франц Мальмстены.

Среди многочисленных гостей - президент Эстонии Алар Карис и мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Гран-при кинофестиваля получил фильм немецкого режиссера Андреаса Кляйнерта «Дорогой Томас», повествующий о писателе и режиссере Томасе Браше, который подвергался гонениям в Восточной Германии.

Испанский режиссер Карлос Саура получил почетную премию за заслуги в кинематографе.

Кинофестиваль «Темные ночи» продолжается сегодня и завтра в Таллинне, Тарту и Нарве. С понедельника избранные фильмы фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PÖFF. 

 

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