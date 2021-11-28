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  • Столкновение на встречке и вылет в кювет: дикое животное спровоцировало тяжелое ДТП

Столкновение на встречке и вылет в кювет: дикое животное спровоцировало тяжелое ДТП

Полиция. Фото иллюстративное. ФОТО: Kenno Soo

В субботу вечером из-за выбежавшего на дорогу дикого животного произошло тяжелое ДТП, в результате которого трое были доставлены в больницу.

Вчера, 27 ноября, в 16.50 в Ярвамаа в волости Тюри на 69-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру произошло ДТП, когда автомобиль Saab 9000, за рулем которого был 45-летний мужчина, столкнулся с фургоном Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был 25-летний мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Полиция уточняет, что перед автомобилем Saab выбежала косуля и при попытке объехать дикое животное машина выехала на встречную полосу. В результате столкновения Saab отбросило в кювет. Водитель и пассажиры Saab — 46-летняя женщина и 17-летняя девушка — были доставлены в Пайдескую больницу.

Также по данным департамента, за минувшие сутки на дорогах страны полицией было задержано 18 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у двух задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных - алкоголя.

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