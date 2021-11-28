В Эстонии прибавилось 389 зараженных, скончались двое

Среди новых заразившихся 255 человек не были вакцинированы, а 134 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 28 ноября в больницах находится 290 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 240 человек, из которых 172 человека (72%) не были вакцинированы, у 68 человек (28%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом: 74-летняя женщина и 85-летний мужчина.

За сутки ввели 2161 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 446 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 170 670 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.