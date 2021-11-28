В Эстонии прибавилось 389 зараженных, скончались двое

В Эстонии прибавилось 389 зараженных, скончались двоеДополнено!
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3861 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 389. Скончались двое.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3861 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 389. Скончались двое.
Среди новых заразившихся 255 человек не были вакцинированы, а 134 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 28 ноября в больницах находится 290 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 240 человек, из которых 172 человека (72%) не были вакцинированы, у 68 человек (28%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом: 74-летняя женщина и 85-летний мужчина.
За сутки ввели 2161 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 446 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 170 670 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,1%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).