Россия ограничивает въезд для граждан из десяти стран и регионов

"С 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевстве Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевстве Эсватини, Объединенной Республике Танзания, Специального административного района Гонконг", - сообщил оперштаб в пятницу.

Решение также касается иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних 10 дней.

В сообщении уточняется, что решение об ограничении въезда в РФ принято из-за обнаружения в этих странах нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529.

"По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", - уточняется в сообщении.

В сообщении говорится, что "ситуация с появлением нового штамма коронавируса тщательно изучается, окончательные выводы делать пока преждевременно".