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Смотрите ⟩ Семейные врачи записали обращение к полицейским

ФОТО: скриншот видео

Эстонское общество семейных врачей опубликовало в соцсетях видеообращение, в котором врачи благодарят полицию за их работу.

Семейные врачи от всей души благодарят всех полицейских, которые особенно в последнее время находятся в постоянном напряжении. Заслуживающая благодарности работа полиции поддерживает врачей и спасает жизни, отметило Общество семейных врачей. 

Благодаря работе полиции врачи могут чувствовать себя в безопасности и вместе со стражами порядка продолжать работу по борьбе с коронавирусом. «Мы с вами, полицейские - у нас общий путь».

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