Смотрите ⟩ Семейные врачи записали обращение к полицейским
Эстонское общество семейных врачей опубликовало в соцсетях видеообращение, в котором врачи благодарят полицию за их работу.
Эстонское общество семейных врачей опубликовало в соцсетях видеообращение, в котором врачи благодарят полицию за их работу.
Семейные врачи от всей души благодарят всех полицейских, которые особенно в последнее время находятся в постоянном напряжении. Заслуживающая благодарности работа полиции поддерживает врачей и спасает жизни, отметило Общество семейных врачей.
Благодаря работе полиции врачи могут чувствовать себя в безопасности и вместе со стражами порядка продолжать работу по борьбе с коронавирусом. «Мы с вами, полицейские - у нас общий путь».