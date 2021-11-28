Смотрите ⟩ Семейные врачи записали обращение к полицейским

Семейные врачи от всей души благодарят всех полицейских, которые особенно в последнее время находятся в постоянном напряжении. Заслуживающая благодарности работа полиции поддерживает врачей и спасает жизни, отметило Общество семейных врачей.

Благодаря работе полиции врачи могут чувствовать себя в безопасности и вместе со стражами порядка продолжать работу по борьбе с коронавирусом. «Мы с вами, полицейские - у нас общий путь».