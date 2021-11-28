Израиль закрывает границы для иностранцев
Правительство Израиля вводит ряд новых ограничений, чтобы не допустить распространение в стране варианта коронавируса "омикрон", пишет Deutsche Welle.
Правительство Израиля вводит ряд новых ограничений, чтобы не допустить распространение в стране варианта коронавируса "омикрон", пишет Deutsche Welle.
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение в стране варианта коронавируса "омикрон", правительство Израиля сообщило вечером в субботу, 27 ноября, о решении временно закрыть границы для большинства иностранных граждан и ввести ряд дополнительных ограничений.
Эти меры вступят в силу вечером воскресенья, 28 ноября.
На данный момент в Израиле официально подтвержден один случай заражения вариантом коронавируса "омикрон", еще семь пациентов ожидают результатов анализа их тестов.
Как отмечает газета Jerusalem Post, в соответствии с новыми правилами, любые прибывающие в Израиль лица, в том числе привитые от коронавируса граждане страны, будут обязаны соблюдать трехдневный карантин. Прибывающих в страну пассажиров будут тестировать уже в аэропорту. Если сделанный на третий день после въезда в Израиль ПЦР-тест окажется отрицательным, путешественникам разрешат прервать изоляцию. Срок пребывания на карантине для непривитых граждан Израиля будет составлять семь дней.
Иностранцев с правом въезда в страну для прохождения карантина будут размещать в специальном "коронавирусном" отеле.
Ранее израильское правительство уже ввело ограничения на сообщение с африканским регионом, где получил широкое распространение новый вариант коронавируса "омикрон". Многие африканские страны, прежде всего расположенные на юге континента, были внесены Израилем в так называемый "красный список".