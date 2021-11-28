Израиль закрывает границы для иностранцев

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение в стране варианта коронавируса "омикрон", правительство Израиля сообщило вечером в субботу, 27 ноября, о решении временно закрыть границы для большинства иностранных граждан и ввести ряд дополнительных ограничений.

Эти меры вступят в силу вечером воскресенья, 28 ноября.

На данный момент в Израиле официально подтвержден один случай заражения вариантом коронавируса "омикрон", еще семь пациентов ожидают результатов анализа их тестов.

Новые правила въезда в Израиль

Как отмечает газета Jerusalem Post, в соответствии с новыми правилами, любые прибывающие в Израиль лица, в том числе привитые от коронавируса граждане страны, будут обязаны соблюдать трехдневный карантин. Прибывающих в страну пассажиров будут тестировать уже в аэропорту. Если сделанный на третий день после въезда в Израиль ПЦР-тест окажется отрицательным, путешественникам разрешат прервать изоляцию. Срок пребывания на карантине для непривитых граждан Израиля будет составлять семь дней.

Иностранцев с правом въезда в страну для прохождения карантина будут размещать в специальном "коронавирусном" отеле.