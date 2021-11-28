Вс, 28.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Израиль закрывает границы для иностранцев

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве ФОТО: GIL COHEN MAGEN / AFP

Правительство Израиля вводит ряд новых ограничений, чтобы не допустить распространение в стране варианта коронавируса "омикрон", пишет Deutsche Welle.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение в стране варианта коронавируса "омикрон", правительство Израиля сообщило вечером в субботу, 27 ноября, о решении временно закрыть границы для большинства иностранных граждан и ввести ряд дополнительных ограничений.

Эти меры вступят в силу вечером воскресенья, 28 ноября.

На данный момент в Израиле официально подтвержден один случай заражения вариантом коронавируса "омикрон", еще семь пациентов ожидают результатов анализа их тестов.

Новые правила въезда в Израиль

Как отмечает газета Jerusalem Post, в соответствии с новыми правилами, любые прибывающие в Израиль лица, в том числе привитые от коронавируса граждане страны, будут обязаны соблюдать трехдневный карантин. Прибывающих в страну пассажиров будут тестировать уже в аэропорту. Если сделанный на третий день после въезда в Израиль ПЦР-тест окажется отрицательным, путешественникам разрешат прервать изоляцию. Срок пребывания на карантине для непривитых граждан Израиля будет составлять семь дней.

Иностранцев с правом въезда в страну для прохождения карантина будут размещать в специальном "коронавирусном" отеле.

Ранее израильское правительство уже ввело ограничения на сообщение с африканским регионом, где получил широкое распространение новый вариант коронавируса "омикрон". Многие африканские страны, прежде всего расположенные на юге континента, были внесены Израилем в так называемый "красный список".

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back