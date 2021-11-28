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Видео ⟩ Пьяный водитель на бешеной скорости промчался мимо полиции

Радар ФОТО: Mihkel Maripuu

В субботу, 27 ноября, в три часа ночи полиция задержала гнавшего на большой скорость водителя. Как оказалось, задержанный был в нетрезвом состоянии. 

«Остановили очередного водителя, скорость автомобиля которого была значительно больше разрешенной», - написал на своей странице в Twitter полицейский Пыхьяской префектуры Владимир Кягонен.

Полицейские установили, что задержанный водитель употреблял алкоголь. Опасный водитель был отстранен от вождения и полиция начала в его отношении производство.

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны 18 нетрезвых водителей

По предварительным данным, у двоих из задержанных выявлены признаки употребления наркотика, у остальных — алкоголя, сообщила BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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