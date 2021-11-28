Видео ⟩ Пьяный водитель на бешеной скорости промчался мимо полиции

«Остановили очередного водителя, скорость автомобиля которого была значительно больше разрешенной», - написал на своей странице в Twitter полицейский Пыхьяской префектуры Владимир Кягонен.

Täna öösel peatasime järjekordse juhi, kelle sõiduki kiirus oli lubatust tunduvalt suurem. Tuvastasime, et ta oli eelnevalt tarvitanud ka alkoholi. Kõrvaldasime ohtliku juhi liiklusest ja alustasime tema suhtes menetlust. #Liiklus #Politsei pic.twitter.com/wMjeVLvzh5 — Vladimir Kägonen (@VKagonen) November 27, 2021

Полицейские установили, что задержанный водитель употреблял алкоголь. Опасный водитель был отстранен от вождения и полиция начала в его отношении производство.

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны 18 нетрезвых водителей

По предварительным данным, у двоих из задержанных выявлены признаки употребления наркотика, у остальных — алкоголя, сообщила BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.