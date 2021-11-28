ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мэр Пярну уже несколько лет строит у себя дома таинственный город

Он также поделился своим хобби: Козенкраниус любит строить игрушечный город.

"Отличный способ снять напряжение - заняться чем-то другим, например, чем-то, что вы не делали раньше, отключившись на некоторое время. У меня есть хобби - строить модель мира. Я строю его уже несколько лет. Это успокаивает, это совсем другое занятие, другой мир", - сказал он.

На площади 1,2 х 2,5 метра градоначальник разместил горы, дома, поезда и т.д.

"Ты делаешь так, потом перестраиваешь, принимаешь какие-то другие решения. Думаешь, как могло бы быть лучше. Конечно, я занимаюсь этим каждый вечер. Если мне кажется, что сейчас я хочу позаниматься, повозиться - а эти фигурки примерно два сантиметра в высоту - тогда я сажусь, подпиливаю, корректирую, приклеиваю, ставлю их на место. Это терапия", - рассказал Козенкраниус.

"Я взял стиль Германии 1930-х годов, он немного другой - не похожий на сегодняшний мир", - добавляет мэр.