Картина дня: смерть Градского, ошибка биржи и поражение студентов в суде
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 ноября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3861 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 389. Скончались двое. Читать далее...
В Москве на 73-м году жизни скончался народный артист России, певец и композитор Александр Градский, сообщили российские СМИ в воскресенье, 28 ноября. Читать далее...
С 9 ноября биржа электроэнергии Nord Pool допускала ошибки при расчете суточной цены на электроэнергию, или системной цены, в Северных странах и начала перерасчет цен, сообщило предприятие в субботу. Читать далее...
Студентов Тартуского университета возмутило решение вуза перевести магистратуру юридического факультета на заочной форме обучения с полной нагрузки на частичную, что означает, что студентам придется платить высокую цену за учебу. К сожалению, студенты-юристы потерпели в суде поражение перед учебным заведением. Читать далее...
Депутаты Европейского парламента, среди них и представитель Эстонии Урмас Паэт, подписали совместную декларацию в поддержку одной из самых известных российских правозащитных организаций «Мемориал», деятельность которой пытаются прекратить власти России. Читать далее...
Благодаря бдительному водителю, полиция задержала женщину в сильном алкогольном опьянении, которая подвергла опасности своего маленького ребенка и других участников движения. Читать далее...
Русскоязычная молодежь Эстонии предпочитает не сидеть сложа руки и при первой возможности устраивается на работу. При этом поначалу многие чувствуют себя неуверенно, так как в недостаточной степени владеют эстонским языком. Можно ли подтянуть его, параллельно выполняя рабочие обязанности? Читать далее...
Сложно ли поступить в один из самый престижный университетов Эстонии? Что собой представляет студенческая жизнь? Чем привлекает абитуриентов именно этот вуз? Студент Таллиннского технического университета (TalTech) Александр рассказал Rus.Postimees о своем опыте поступления и учебном процессе. Читать далее...
До боли знакомая ситуация. Гражданин Эстонии, вчера разменявший полтинник, потерял работу. И теперь ищет. Ищет давно, но не может найти. До пенсии далеко. Каждый второй, у кого работа есть, услышав о проблеме, делает удивленные глаза: разве специалисты с таким богатым, многосторонним опытом не нужны? Нужны. Но с поправкой из популярного мема: ищем работника не старше двадцати пяти с тридцатилетним опытом работы и знанием трех языков. Читать далее...
В субботу вечером в пабе Zavood была устроена прощальная вечеринка, на которую пришли как почитатели постарше, так и нынешние студенты. Читать далее...
Защитник молодежного московского клуба «Динамо» 16-летний Валентин Родионов скончался в реанимации Морозовской детской городской клинической больницы в субботу. Читать далее...