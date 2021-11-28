Картина дня: смерть Градского, ошибка биржи и поражение студентов в суде

В Эстонии прибавилось 389 зараженных, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3861 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 389. Скончались двое. Читать далее...

Умер Александр Градский

В Москве на 73-м году жизни скончался народный артист России, певец и композитор Александр Градский, сообщили российские СМИ в воскресенье, 28 ноября. Читать далее...

ОШИБОЧКА ВЫШЛА 〉 Цены на электроэнергию: весь ноябрь потребителям предоставляли неверные данные

С 9 ноября биржа электроэнергии Nord Pool допускала ошибки при расчете суточной цены на электроэнергию, или системной цены, в Северных странах и начала перерасчет цен, сообщило предприятие в субботу. Читать далее...

Студенты, подавшие в суд на Тартуский университет, потерпели поражение

Студентов Тартуского университета возмутило решение вуза перевести магистратуру юридического факультета на заочной форме обучения с полной нагрузки на частичную, что означает, что студентам придется платить высокую цену за учебу. К сожалению, студенты-юристы потерпели в суде поражение перед учебным заведением. Читать далее...

Урмас Паэт вместе с евродепутатами выступил в поддержку «Мемориала» в России

Депутаты Европейского парламента, среди них и представитель Эстонии Урмас Паэт, подписали совместную декларацию в поддержку одной из самых известных российских правозащитных организаций «Мемориал», деятельность которой пытаются прекратить власти России. Читать далее...

Поездка в аквапарк чуть не завершилась трагедией: мать подвергла опасности своего ребенка и окружающих

Благодаря бдительному водителю, полиция задержала женщину в сильном алкогольном опьянении, которая подвергла опасности своего маленького ребенка и других участников движения. Читать далее...

Не курсами едиными: русскоязычная молодежь рассказала, как подтягивает разговорный эстонский

Русскоязычная молодежь Эстонии предпочитает не сидеть сложа руки и при первой возможности устраивается на работу. При этом поначалу многие чувствуют себя неуверенно, так как в недостаточной степени владеют эстонским языком. Можно ли подтянуть его, параллельно выполняя рабочие обязанности? Читать далее...

Студент TalTech: желающих поступить было много

Сложно ли поступить в один из самый престижный университетов Эстонии? Что собой представляет студенческая жизнь? Чем привлекает абитуриентов именно этот вуз? Студент Таллиннского технического университета (TalTech) Александр рассказал Rus.Postimees о своем опыте поступления и учебном процессе. Читать далее...

Между пенсией и зарплатой. Есть ли шанс у сбитых летчиков

До боли знакомая ситуация. Гражданин Эстонии, вчера разменявший полтинник, потерял работу. И теперь ищет. Ищет давно, но не может найти. До пенсии далеко. Каждый второй, у кого работа есть, услышав о проблеме, делает удивленные глаза: разве специалисты с таким богатым, многосторонним опытом не нужны? Нужны. Но с поправкой из популярного мема: ищем работника не старше двадцати пяти с тридцатилетним опытом работы и знанием трех языков. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Прощание с легендой: перед закрытием в популярном пабе закатили шумную вечеринку

В субботу вечером в пабе Zavood была устроена прощальная вечеринка, на которую пришли как почитатели постарше, так и нынешние студенты. Читать далее...

Трагедия в российском хоккее: 16-летний игрок умер после полученной во время матча травмы