Действует отравитель? Площадь перед торговым центром усеяна мертвыми голубями
В субботу у торгового центра Tsentrum в Раквере было замечено необычно большое количество мертвых голубей, пишет Virumaa Teataja.
В субботу у торгового центра Tsentrum в Раквере было замечено необычно большое количество мертвых голубей, пишет Virumaa Teataja.
Днем в группе Facebook "Märgatud Rakveres" («Замечено в Раквере»)было размещено короткое видео, где женщина собирает мертвых птиц в небольшую кучку. Автор ролика высказывает мнение, что это, вероятно, отравление.
Голуби - не самые любимые пернатые в городах. Следовательно, отравление может быть более вероятной причиной, чем, например, вспышка птичьего гриппа. Не в пользу последнего варианта говорит и то, что тушки находились только вокруг одного здания.
Как отмечается в комментариях к видео, в случае умышленного отравления всегда есть риск, что яд съедят и другие птицы, а также собаки или кошки.