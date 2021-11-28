Действует отравитель? Площадь перед торговым центром усеяна мертвыми голубями

Днем в группе Facebook "Märgatud Rakveres" («Замечено в Раквере»)было размещено короткое видео, где женщина собирает мертвых птиц в небольшую кучку. Автор ролика высказывает мнение, что это, вероятно, отравление.

Голуби - не самые любимые пернатые в городах. Следовательно, отравление может быть более вероятной причиной, чем, например, вспышка птичьего гриппа. Не в пользу последнего варианта говорит и то, что тушки находились только вокруг одного здания.