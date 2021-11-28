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  • Действует отравитель? Площадь перед торговым центром усеяна мертвыми голубями
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Действует отравитель? Площадь перед торговым центром усеяна мертвыми голубями

Laupäeva hommikul avanes Tsentrumi ümber trööstitu pilt surnud tuvidega. ФОТО: Merly Raudla

В субботу у торгового центра Tsentrum в Раквере было замечено необычно большое количество мертвых голубей, пишет Virumaa Teataja.

Днем в группе Facebook "Märgatud Rakveres" («Замечено в Раквере»)было размещено короткое видео, где женщина собирает мертвых птиц в небольшую кучку. Автор ролика высказывает мнение, что это, вероятно, отравление.

Голуби - не самые любимые пернатые в городах. Следовательно, отравление может быть более вероятной причиной, чем, например, вспышка птичьего гриппа. Не в пользу последнего варианта говорит и то, что тушки находились только вокруг одного здания.

Как отмечается в комментариях к видео, в случае умышленного отравления всегда есть риск, что яд съедят и другие птицы, а также собаки или кошки.

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