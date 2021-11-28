На референдуме в Швейцарии побеждают сторонники ковид-сертификатов

На референдуме в Швейцарии побеждают сторонники ковид-сертификатовДополнено
Противники антикоронавирусных ограничений в Швейцарии потерпели поражение на референдуме о правовых основах ковид-сертификатов, свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов. По оценкам, опубликованным швейцарской общественно-правовой медиакомпанией SRF, 63 процента участников референдума, который состоялся в воскресенье, 28 ноября, поддержали правительственные меры по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, пишет Deutsche Welle.