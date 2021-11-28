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На референдуме в Швейцарии побеждают сторонники ковид-сертификатов
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Сертификат вакцинации. ФОТО: Eero Vabamägi

Противники антикоронавирусных ограничений в Швейцарии потерпели поражение на референдуме о правовых основах ковид-сертификатов, свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов. По оценкам, опубликованным швейцарской общественно-правовой медиакомпанией SRF, 63 процента участников референдума, который состоялся в воскресенье, 28 ноября, поддержали правительственные меры по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, пишет Deutsche Welle.

В условиях усиливающейся политической напряженности жителям страны было предложено выразить отношение к уже введенным санитарным пропускам с QR-кодами, которые выдают на основе "правила 3G" - сокращение от genesen, geimpft, getestet ("переболел", "привит", "протестирован"). Такие пропуска необходимы, в частности, для посещения крупных культурных мероприятий и ресторанов. Инициаторы референдума считают, что требование о предъявлении сертификата является недопустимым, дискриминационным и фактически обязывает пройти вакцинацию от COVID-19.

По данным полиции, политические деятели в Швейцарии получают беспрецедентно большое количество угроз. Правоохранительные органы были вынуждены усилить охрану многих политиков, в том числе министра здравоохранения Алена Берсе. В последние недели критики антиковидных ограничений многократно устраивали акции протеста по всей стране. Некоторые акции перерастали в столкновения демонстрантов с полицией.

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