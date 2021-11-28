На референдуме в Швейцарии побеждают сторонники ковид-сертификатов

В условиях усиливающейся политической напряженности жителям страны было предложено выразить отношение к уже введенным санитарным пропускам с QR-кодами, которые выдают на основе "правила 3G" - сокращение от genesen, geimpft, getestet ("переболел", "привит", "протестирован"). Такие пропуска необходимы, в частности, для посещения крупных культурных мероприятий и ресторанов. Инициаторы референдума считают, что требование о предъявлении сертификата является недопустимым, дискриминационным и фактически обязывает пройти вакцинацию от COVID-19.