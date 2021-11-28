В Швейцарии проходит референдум о ковид-сертификатах

В Швейцарии в воскресенье, 28 ноября, проходит референдум о правовых основах ковид-сертификатов. В условиях усиливающейся политической напряженности участникам плебисцита предложено выразить отношение к уже введенным санитарным пропускам с QR-кодами, которые выдают на основе "правила 3G" - сокращение от genesen, geimpft, getestet ("переболел", "привит", "протестирован"). Такие пропуска необходимы, в частности, для посещения крупных культурных мероприятий и ресторанов, пишет Deutsche Welle.