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В Швейцарии проходит референдум о ковид-сертификатах

Сертификат вакцинации. ФОТО: Eero Vabamägi

В Швейцарии в воскресенье, 28 ноября, проходит референдум о правовых основах ковид-сертификатов. В условиях усиливающейся политической напряженности участникам плебисцита предложено выразить отношение к уже введенным санитарным пропускам с QR-кодами, которые выдают на основе "правила 3G" - сокращение от genesen, geimpft, getestet ("переболел", "привит", "протестирован"). Такие пропуска необходимы, в частности, для посещения крупных культурных мероприятий и ресторанов, пишет Deutsche Welle.

Согласно опросам, две трети избирателей поддерживают действующее ковидное законодательство, но эксперты опасаются дальнейшего роста напряженности из-за политики властей по борьбе с коронавирусом. По данным полиции, политические деятели в Швейцарии получают беспрецедентно большое количество угроз. Правоохранительные органы были вынуждены усилить охрану целого ряда политиков, в том числе министра здравоохранения Алена Берсе.

В последние недели критики антиковидных ограничений многократно устраивали акции протеста по всей стране. Некоторые акции перерастали в столкновения демонстрантов с полицией.

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