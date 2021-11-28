Врач из ЮАР о выявленных случаях омикрона: симптомы необычные, но болеют не сильно

Зарегистрированные в ЮАР на данный момент случаи заболевания - не тяжелые, сообщила Кутзе ВВС.

Однако исследования нового штамма находятся еще на очень ранней стадии, указала она, добавив, что в стране полностью вакцинировано всего 24% жителей.

"До сих пор большинство жаловалось на боли в теле и усталость, очень сильную усталость, и мы видим это у более молодого поколения, а не у пожилых людей", - сказала Кутзе.

Она также отметила, что на данный момент госпитализаций зарегистрировано не было.

Симптомы нового штамма необычные, но легкие, сказала Кутзе, добавив, что она впервые начала тревожиться по поводу возможности нового штамма в начале ноября, когда к ней в практику в Претории пришли пациенты с необычными симптомами Covid-19, жалующиеся на очень сильную усталость.

Кутзе была первым южноафриканским врачом, которая 18 ноября предупредила власти о пациентах с новым штаммом коронавируса.

О появлении нового штамма коронавируса, изначально названного B.1.1.529, 25 ноября сообщили ученые из Южной Африки. Новый штамм отличается от предыдущих большим количеством мутаций, из-за чего вирус распространяется быстрее. Он уже выявлен в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии.

В ЮАР из-за омикрона количество новых случаев коронавируса за сутки с начала месяца увеличилось со 106 до примерно 1200.

В ответ многие страны, в том числе из Европейского союза, приостановили полеты из южной части Африки.