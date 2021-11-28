Финляндия ограничивает въезд из семи стран
Правительство решило ограничить въезд в Финляндию из семи африканских стран, в которых распространился омикрон-вариант коронавируса, пишет Yle.
Правительство решило ограничить въезд в Финляндию из семи африканских стран, в которых распространился омикрон-вариант коронавируса, пишет Yle.
Въезд будет ограничен для лиц, находившихся в течение последних двух недель в следующих странах Южной Африки: в Ботсване, Зимбабве, Лесото, Мозамбике, Намибии, Эсватини и ЮАР.
Путешественники смогут попасть в Финляндию только по причине крайней необходимости, например, семейным обстоятельствам.
Ограничение касается также прошедших полный курс вакцинации.
В то же время финские граждане или держатели финского ВНЖ смогут беспрепятственно въехать в страну несмотря на ограничения.
В Министерстве социального обеспечения и здравоохранения считают, что новый вариант коронавируса “омикрон” может создать значительную угрозу для здоровья и благополучия населения и усугубить эпидемиологическую ситуацию.
Начиная с сегодняшнего дня на внешних границах страны погранохрана проверяет въезжающих и направляет их на обязательное тестирование и карантин.
Нынешние ограничения действуют до 19 декабря.